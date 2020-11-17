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Кадыров потребовал убрать героев Marvel со стен детского центра

Празднование Дня чеченского языка в Грозном

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил убрать изображения героев американских фильмов и комиксов Marvel со стен детского игрового центра в городе Курчалой и заменить их национальными героями.

Какрассказал Кадыров на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", в понедельник он посетил новый жилой высотный комплекс в Курчалое и "внес небольшие коррективы в оформление детских игровых площадок". Недовольство главы Чечни вызвали рисунки на стенах игрового центра в одном из зданий с популярными героями вселенной Marvel Железным человеком, Тором и Капитаном Америкой.

"Нужно убрать изображения таких выдуманных персонажей, это фантазии. Разместите фотографии наших настоящих героев. У нас в истории религии и народа есть много реальных героев, с которых можно и нужно брать пример, а то думают, что только эти существуют", — сказал Кадыров, сопровождавшим его чиновникам.

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Курчалой ранее был районным центром с населением свыше 26 тысяч человек. В 2019 году решением чеченского парламента его преобразовали в город.

Ранее в Дагестане по поручению исполняющего обязанности главы республики Сергея Меликова с магазинов срывали англоязычные вывески.

Меликов возмутился тем, что многие кафе и магазины в Дагестане носят названия иностранных городов, да ещё и названия эти написаны, как выразился чиновник, "на латинском языке" и "в условиях, когда всё зло идёт оттуда". Меликов заявил, что "такая реклама не отвечает никаким нравственным ценностям".

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