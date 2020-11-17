Госдума ликвидирует конституционные суды национальных республик

Госдума предложила ликвидировать конституционные суды во входящих в состав России национальных республиках. Та же поправка закроет уставные суды Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области. Текст выложен на сайте нижней палаты парламента.

Авторами законопроекта выступили председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. В случае принятия, законопроект должен вступить в силу с 2023 года.

Поправки одобрены к принятию. Конституционные суды сейчас действуют в 13 республиках — в том числе, в Башкирии, Татарстане, Карелии, Коми, Марий Эл, Туве и во всех республиках Северного Кавказа.

Фактически судьба региональных конституционных и уставных судов была решена еще летом после одобрения поправок к Конституции, напоминает “Коммерсантъ”. В новой редакции 118 статья даёт исчерпывающий список судов, входящих в судебную систему в России — региональные конституционные суды в ней не предусмотрены.

Вместо отменённых судов у национальных республик появится возможность создания конституционных советов, которые будут работать при местных парламентах. Их полномочия в законопроекте не прописаны, их решения не будут иметь судебную силу.