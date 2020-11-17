Сын Цоя подал в суд на Алексея Учителя и прокатчиков фильма "Цой"

Сын Виктора Цоя Александр подал в суд на студию режиссера Алексея Учителя и прокатчиков фильма "Цой". Пресненский суд Москвы зарегистрировал иск, но дату слушаний пока не назначил.

Сумма требований в иске не указана. Александр Цой уже подавал аналогичный иск, но суд оставил его без движения.

В интервью "Комсомольской правде" Александр Цой рассказал, что планировал через суд приостановить прокат фильма о своем отце и получить от Алексея Учителя копии ленты. Однако 12 ноября картина вышла на экраны и теперь, по словам истца, требования, скорее всего, будут другими.

Сын лидера группы "Кино" считает, что режиссер не имел права использовать в своей картине изображения Виктора Цоя. Сам Алексей Учитель говорил, что получал от наследников Виктора Цоя устное разрешение на использование изображения музыканта в фильме.

В начале сентября Александр Цой написал письмо президенту Владимиру Путину с просьбой не допустить выхода в прокат фильма Алексея Учителя "Цой", который он назвал фильм "пошлым зрелищем"и вульгарным источником дохода. “Очевидно, что использование при создании фильма сведений о частной и семейной жизни известных в обществе граждан, в том числе вымышленных сведений, сплетен, скабрезных намеков и тому подобного, нарушает интересы этих граждан, их родственников и общества в целом”, – говорится в обращении.

В Кремле оставили обращение сына Цоя без ответа, а в министерстве культуры предложили обратиться в суд.

Сюжет драмы "Цой" Алексея Учителя рассказывает выдуманную историю о том, как водитель "Икаруса", в ДТП с которым погиб музыкант, везёт гроб с телом музыканта из Риги в Ленинград.

Алексей Учитель был знаком с Виктором Цоем, он снимал его в документальном фильме “Рок” 1987 года. В 1992 году он снял о нём документальный фильм “Последний герой”. О реакции родственников режиссёр заявил, что они имеют право высказать своё мнение о картине. Требования запрета он назвал “странными”.