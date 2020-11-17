За акцию в поддержку Фугала инвалида оштрафовали на 25 тысяч рублей

Суд в Хабаровске признал активиста с инвалидностью второй группы организатором акции в поддержку экс-губернатора Сергея Фургала.

Владимира Гретченко оштрафовали на 25 тысяч рублей, сообщил "МБХ Медиа" координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников. Гретченко вменили в вину организацию несогласованной акции 14 ноября. Поводом стала публикация в его инстаграме – с указанием времени, даты и названия площади. Защита настаивает, что площади с таким наименованием в городе нет, и призывов участвовать в протесте в публикации также не было.

"МБХ Медиа" со ссылкой на Прянишникова написало также о решении Центрального районного суда Хабаровска оштрафовать на 10 тысяч рублей 81-летнюю жительницу Петербурга Лилию Лобко - за участие в акции в поддержку арестованного Фургала. Полиция задержала Лилию Лобко в Хабаровске 13 ноября и составила протокол по статье о нарушении правил участия в публичном мероприятии.

Издание "Медиазона" во вторник сообщило об аресте на 7 суток автора ютуб-канала "Нетипичный хабаровчанин" Антона Курдюмова. Ему вменили создание помех транспорту и пешеходам на несогласованной акции. Блогера задержали днем ранее на выходе из суда. В тот день судья арестовал его на двое суток, но постановил отпустить, так как Курдюмов два дня пробыл в изоляторе. Первый раз хабаровчанина задержали 14 ноября во время акции в поддержку Фургала. На своем канале Курдюмов освещает митинги в Хабаровске и преследования протестующих.

Сайт Сибирь.Реалии пишет о решении суда в Хабаровске уничтожить один из транспарантов, с которым местные жители выходили на акции в поддержку Фургала. Постановление суда опубликовал в своём фейсбуке журналист Алексей Филимонов. В документе говорится об административном штрафе и о том, что по вступлении постановления в силу транспарант следует уничтожить. Часть надписи на этом плакате: "Кормить голубей выходит народ, а зомби жуют соловьиный помёт".

16 ноября за участие в митингах в поддержку бывшего губернатора Фургала оштрафовали троих местных жителей, передаёт Сибирь.Реалии.