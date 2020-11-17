Депутаты поддержали пожизненное сенаторство для экс-президентов РФ

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет бывшему президенту России стать пожизненным сенатором.

Как отмечает "Интерфакс", во вторник депутаты одобрили новую редакцию закона о порядке формирования Совета Федерации. Документ относится к президентскому пакету инициатив по реализации обновлённых положений Конституции.

Согласно проекту, экс-президент – для приобретения статуса сенатора – должен подать в Совет Федерации заявление с приложением необходимых документов в течение 3 месяцев со дня прекращения полномочий главы государства.

Также в первом чтении Госдума проголосовала за законопроект об усилении гарантий неприкосновенности для экс-президентов. Проектом предусмотрено, что бывший глава государства может быть лишён неприкосновенности только по выдвинутому Госдумой обвинению в госизмене или ином тяжком преступлении. При этом обвинения должны быть подтверждены заключением Верховного суда, отмечает ТАСС.

"Принятие изменений позволит закрепить в федеральном законодательстве соответствующие конституционные гарантии президенту, прекратившему исполнение своих полномочий, что важно для стабильности государства и общества", – отметил один из инициаторов проекта Павел Крашенинников, которого цитирует "Интерфакс".