Петербуржец нашёл в коробке с кедами записку с просьбой о помощи

Житель Санкт-Петербурга заказал кроссовки из Китая и нашел в коробке записку с просьбой о помощи. Об этом сообщает "Mash на Мойке". На клочке бумаги по-английски написано "Помогите. Я в тюрьме в Китае. Пожалуйста, помогите. Уйгур".

Покупатель обуви Арслан Гибадуллин попытался выяснить, кто написал записку, чтобы помочь автору. Он обратился в магазин, где приобрел обувь, а также написал двум дистрибьюторам. Ответа он не поучил, поэтому решил выложить фотографии записки в соцсетях.

По информации издания "Бумага", в компании The North Face в России петербуржцу сначала ответили, что это спам. "Не обращайте внимание. Спасибо вам за сообщение", но затем запись в инстаграме была удалена. После этого журналисты издания передали компании фотографии кед и найденной записки. Региональный менеджер американской компании Инна Рубанова в ответ на запрос издания заявила, что The North Face "не использует принудительный труд при производстве и что обувь на предоставленных фотографиях никогда не была в Китае". Тем не менее в компании заверили, что серьёзно относятся к инциденту и начали внутреннее расследование произошедшего.

Китай обвиняют в отправке в лагеря для интернированных лиц и тюрьмы, начиная с 2017-го года, более миллиона мусульман-уйгуров и членов других меньшинств. По некоторым сведениям, заключенных подвергают идеологической обработке, заставляют отказываться от своей религии и языка. Китайские власти называют эти лагеря центрами по переобучению и перевоспитанию, необходимыми для того, чтобы справиться с терроризмом и экстремизмом.

О том, что крупные западные бренды могут использовать труд уйгурских заключённых, ранее сообщал Австралийский институт стратегической политики. Под подозрение, в частности попали такие компании, как The North Face, Adidas, Amazon, H&M, IKEA, Nike и Puma. Сами бренды использование принудительного труда при производстве своих товаров отрицают.





