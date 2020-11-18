Дело пропавшего чеченца Салмана Тепсуркаева дошло до ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу по делу о пропавшем модераторе чата оппозиционного Telegram-канала 1ADAT Салмане Тепсуркаеве. Об этом сообщает издание "Кавказский Узел".

Правозащитники потребовали от России обеспечительных мер по установлению местонахождения Тепсуркаева, а также гарантии его освобождения и безопасности. Сначала ЕСПЧ отказал в удовлетворении жалобы, но несколько дней спустя суд отменил свое же решение и дело коммуницировал.

ЕСПЧ обратился к России с вопросами о том, причастны ли государственные органы власти к похищению Тепсуркаева, подвергался ли он пыткам. Власти должно ответить до 12 декабря.