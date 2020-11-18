Дело пропавшего чеченца Салмана Тепсуркаева дошло до ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу по делу о пропавшем модераторе чата оппозиционного Telegram-канала 1ADAT Салмане Тепсуркаеве. Об этом сообщает издание "Кавказский Узел".
Правозащитники потребовали от России обеспечительных мер по установлению местонахождения Тепсуркаева, а также гарантии его освобождения и безопасности. Сначала ЕСПЧ отказал в удовлетворении жалобы, но несколько дней спустя суд отменил свое же решение и дело коммуницировал.
ЕСПЧ обратился к России с вопросами о том, причастны ли государственные органы власти к похищению Тепсуркаева, подвергался ли он пыткам. Власти должно ответить до 12 декабря.
- В начале сентября в соцсетях появилось видео, на котором 19-летний Тепсуркаев занимается самоистязанием. Муфтий Чечни оправдал насилие в отношении молодого человека. Где сейчас находится Тепсуркаев, неизвестно. Представители России в Европейском суде по правам человека отрицают причастность властей к его исчезновению.
- В ноябре Следственный комитет возобновил проверку заявления о похищении Тепсуркаева.
- Оппозиционный телеграм-канал 1ADAT публикует информацию о похищениях и задержаниях на территории Чечни, основываясь на данных источников в правоохранительных органах и структурах власти.
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