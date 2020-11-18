Мосгорсуд оставил в силе приговор по делу "Седьмой студии"

Мосгорсуд признал законным приговор по делу "Седьмой студии" и режиссёра Кирилла Серебренникова.

Жалобы подавали адвокаты всех осуждённых, кроме Серебренникова: Алексея Малобродского, Софьи Апфельбаум и Юрия Итина. Защита настаивала на отмене приговоров. Серебренников не стал обжаловать решение суда. По словам адвоката, режиссёр "устал от судов".

26 июня Мещанский районный суд Москвы признал руководителей "Седьмой студии" виновными в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, они похитили государственные средства, выделенные на театральный проект "Платформа".

Серебренников, которого обвинение требовало приговорить к шести годам колонии, получил три года условного срока. Такое же наказание было назначено Итину. Малобродский получил два года условно. Бывшую сотрудницу Министерства культуры Софью Апфельбаум суд признал виновной не в мошенничестве, а в халатности, назначив наказание в виде штрафа, но освободив от его выплаты в связи с истечением сроков давности.

Никто из осуждённых по делу "Седьмой студии", кроме бывшего бухгалтера Нины Масляевой, вину не признал. Дело Масляевой, на показаниях которой против коллег строилось обвинение, рассматривалось отдельно. 30 июня суд признал её виновной в мошенничестве и приговорил к двум годам и трём месяцам колонии, но тут же освободил от наказания, поскольку Масляева уже отбыла его на стадии следствия – сначала в СИЗО, а затем под домашним арестом.