Суд со второго раза отобрал присяжных по делу солдата Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите со второго раза отобрал присяжных заседателей для рассмотрения дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева. Рассмотрение дела начнётся 23 ноября.
"Состав присяжных сформирован, восемь основных и четыре запасных. Из всех претендентов двум был дан отвод, одному со стороны защиты, другому со стороны обвинения", — рассказал адвокат.
29 октября суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей в количестве 12 человек для рассмотрения дела.
- 25 октября в воинской части в посёлке Горный Забайкальского края рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восемь человек, в том числе двух офицеров. Согласно показаниям солдата, он подвергался издевательствам со стороны сослуживцев. В Минобороны признали, что у Шамсутдинова был конфликт с одним из офицеров. Было возбуждено уголовное дело о дедовщине.
- 23 сентября в Следственном комитете России заявили, что солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов признал вину в убийстве сослуживцев. Адвокаты настаивают, что солдат совершил убийство в состоянии аффекта.
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