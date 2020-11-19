Суд со второго раза отобрал присяжных по делу солдата Шамсутдинова

Второй Восточный окружной военный суд в Чите со второго раза отобрал присяжных заседателей для рассмотрения дела солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, которого обвиняют в убийстве восьми сослуживцев в воинской части в Забайкальском крае. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева. Рассмотрение дела начнётся 23 ноября.

"Состав присяжных сформирован, восемь основных и четыре запасных. Из всех претендентов двум был дан отвод, одному со стороны защиты, другому со стороны обвинения", — рассказал адвокат.

29 октября суд не смог с первого раза отобрать присяжных заседателей в количестве 12 человек для рассмотрения дела.