"Там концлагерь или что?" Отец Рамиля Шамсутдинова – о деле сына

10 января Следственный комитет России назвал имя подозреваемого в деле о неуставных отношениях в войсковой части №54160 в поселке Горный Забайкальского края, где 25 октября 2019 года солдат-срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев. Неожиданно для многих – включая отца Шамсутдинова – этим подозреваемым оказался обычный рядовой части, а не кто-то из офицеров. "За неделю перед убийством ему не давали спать четыре дня, издевались, заставляя ночью снимать и надевать костюм химзащиты. Один раз, когда он сдавал караул, он просто упал", – говорит Салимжан Шамсутдинов.

По информации Салимжана Шамсутдинова, на издевательства в части №54160 пожаловались уже 8 солдат-срочников, которые служили вместе с его сыном. В четверг в группе поддержки Шамсутдинова в социальной сети "ВКонтакте" было опубликовано письмо военнослужащего, в котором тот просит прощения у родных погибших и называет случившееся "крайним шагом", о котором он сожалеет. "Я хотел служить и защищать родину, но не ожидал, что попаду в такой ад", – написал он.

Отец Рамиля Шамсутдинова рассказал Радио Свобода, что его сын еще с 26 декабря находится на этапе в Москву – его должны доставить для экспертизы в институт Сербского. Сколько может продлиться этот этап, неясно. Последний раз Салимжан Шамсутдинов общался с сыном в СИЗО: по его словам, 20-летний Рамиль поседел и исхудал, но на условия содержания в следственном изоляторе не жаловался. "Тут кормят лучше, чем в армии", – сказал он.

Радио Свобода расспросило Салимжана Шамсутдинова о расследовании дела его сына, о том, как изменилась его жизнь после произошедшего, и о приговоре по делу об убийстве, на который он рассчитывает, если факты издевательств над Рамилем Шамсутдиновым будут подтверждены судом.

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– Как расследуется дело о дедовщине в отношении вашего сына?

– Конкретно как проходит расследование, я не знаю. Дело в том, что потерпевших уже 8 человек. Изначально был Рамиль и еще три солдата, а теперь прибавилось еще 4 молодых солдата.

– Это срочники, которые были призваны с ним в один год?

– Да, в один год, потерпевшие все из одного призыва, из той же роты. Обвиняемый тоже пока один. Сначала говорили, что офицер, но, видимо, офицеров там каким-то образом… не знаю, в отношении них мы вообще никакой информации не имеем, в отношении офицеров.

– Обвиняемый – это рядовой Рустам Мухатов, имя которого сегодня назвал Следственный комитет?

– Ну да, солдат, который живой остался.

– Странно, что обвиняемым по делу о дедовщине стал не офицер, а рядовой.

– Да, конечно, странно. Куда там офицеры-то смотрели, я вообще не пойму? Что в отношении них делается, уволили их или не уволили, продолжают ли они там работать?

– А ваш сын называл какие-то имена офицеров, или имя этого Рустама Мухатова?

– Нет, мне он лично фамилии не назвал, потому что я у него и не спрашивал, мне-то оно зачем, а адвокатам он все рассказал, как положено.

– Письмо, которое ваш сын написал с извинениями перед родственниками погибших, где он написал, что "попал в ад". У вас есть сейчас какое-то представление о том, что он имел в виду?

– Конечно. Я вообще не думал, что он будет писать, что его сломали. Но у него воля, его человеческие качества не смогли сломать. Он остался человеком нормальным, хорошим. Человечность его не сломали. Он ведь осознает все равно, что совершил преступление, причинил кому-то горе, он хорошо это понимает. Он передо мной извиняется, потому что он меня очень любит, я же его один воспитывал. И неплохо его воспитывал, старался все хорошее дать ему, что я сам знал, и то, что государство нам дает в виде учебы. Поэтому он не только передо мной извинился, но и перед родителями погибших тоже. Качества человеческие свои он не потерял.

– Какие у вас последние новости о нем, в каких условиях он содержится? Он уже в институте Сербского на экспертизе?

– Нет, он сейчас на этапе, в институт он еще не приехал. 26 декабря этапировали его, говорят, еще месяц этап будет, даже может быть больше, это небыстрая процедура, видимо. Пока он в дороге находится. Условия содержания в СИЗО у него были хорошие. Когда я с ним встречался там, никаких жалоб не было. Он даже говорил, что кормят вообще в сто раз лучше, чем в армии, "я с удовольствием кушаю". Он тогда очень похудел, когда я его увидел, килограммов на 15–20. Здоровый парень был, метр семьдесят, а тут показалось, что он какой-то маленький стал, худой, и даже показалось, или не показалось, что поседел, что побелели волосы.

– Что говорят адвокаты, какие варианты развития событий возможны в зависимости от результатов экспертизы?

– Они изучили постановление о назначении экспертизы, говорят, что вопросы, которые поставил следователь, нормальные, приемлемые. Если они посчитают, что экспертиза была необъективная, то они будут добиваться уже независимой экспертизы.

– Какие там вопросы, вы знаете?

– Нет, не знаю, но понимаю, потому что я сам был следователем. Наверное, будут определять вменяемость или невменяемость. Повлияли ли или нет на него долгосрочные постоянные издевательства, избиения на его психику. Если человек каждую неделю по 3–4 дня не спавший, сами понимаете, в каком он состоянии был.

– Вы говорите "избиения" – то есть вам все-таки известны детали, чему он подвергался в части?

– Я вам в общих чертах могу сказать, но конкретно, кто что делал, я не знаю. В общих чертах – каждодневные издевательства, словесные оскорбления, ночные избиения, там, где нет видеокамер: в туалете, в коридоре. Постоянные издевательства командиров, которые заставляли не спать. Подъем, отбой, нужно это или не нужно, какие-то костюмы химзащиты, бегать в них, прыгать. У них же, наверное, должен быть какой-то график обучения? Чтобы не издеваться, а учить действительно, как правильно и быстро одевать костюм химзащиты, для этого должно быть днем время выделено. А не так, что ночью его подняли и костюм напялили, это что такое вообще?

– Обо всем это вы от Рамиля узнали?

– Да, и от него, и частично знаю по интернету, информация как-то просачивается, частично мне адвокаты сказали – что последнюю неделю перед этим происшествием ему четыре дня не давали спать. Во время караула, когда сдавать его надо было, он на пол упал и уснул, сил не было у него уже. Кормили очень плохо, как он мне в СИЗО рассказал. "Папа, нас очень плохо кормили, только зайдем в столовую, сядем – уже все, закончили прием пищи, а хлеб с собой в карман не положишь, потому что это западло, с хлебом потом поймают в казарме, нехорошо будет". Поэтому он такой худой. Слабый был. Его до такой степени мучили, что он уже не мог ни отпора давать, ничего. Концлагерь там, извините, или что? Вот этого я не понимаю. И роль офицеров этих вообще замалчивается. Что, офицеры этого не видели? Или их вообще там не было? Двух офицеров убил он, Пьянкова, и еще старший лейтенант был там. Он уже опыт должен иметь какой-то, он ему отцом должен был быть, как-то защищать его, учить. А он, наоборот, издевался над ним, пытался его в унитаз головой пихать.

– Подтверждается ли версия о том, что одной из вещей, побудивших вашего сына к этому поступку, стала угроза сексуального насилия?

– Я конкретно не скажу, но говорят, что Пьянков ему словесно этим угрожал. У нас же жаргон 90-х. Говорил ему, типа, "я тебя ***** после караула". Может он буквально воспринял это, я вам точно не скажу. Я об этом у сына лично не спрашивал, во время свидания в СИЗО, через телефонную трубку, через стекло, я же не буду расспрашивать его о каждой детали.

– С вами связывались родные солдат, ставших жертвами дедовщины в этой или других воинских частях, или родные погибших?

– Нет, ни родственники, никто не звонит. Из Министерства обороны никто не звонил. Единственный раз ко мне "ВКонтакте" под видом журналиста добавилась женщина какая-то, то ли ее брат там погиб, то ли сын, я так и не понял. Она сразу так негативно начала, мол, ваш сын убийца, вы такие, вы сякие. Я посмотрел – неадекватный человек, что я буду с ней спорить, что-то доказывать. Я ее просто удалил и в черный список включил. Зачем мне такое надо? Я против них лично ничего не имею. Во-первых, я их просто не знаю. И вот сын сейчас извинился перед ними, я же говорю, человечность в нем не смогли сломать. Подумал о родителях, это же горе. Поставил меня на их место, если бы это с ним случилось, тоже горе бы было.

– Как вся эта история отразилась на вашей жизни? Вам угрожают, или пишут слова поддержки?

– В большинстве случаев слова поддержки получаю. Я же в деревне живу, вся деревня друг друга знает. Рамиль тоже вырос в деревне, на виду у всех, все его знают. По характеру знают, какой он из себя. Люди ему, конечно, сочувствуют, и не понимают, почему он так сделал. Не только я в шоке был, все были в шоке. Весь район нас знает, потому я какое-то время работал в милиции, я всех знаю, и мою семью знают все. Да, пытаются там некоторые позвонить… я этих людей сразу в черный список вношу. Во-первых, у меня здоровья нет, я инсульт перенес, у меня сейчас гипертония, сахарный диабет. Если я волноваться начинаю, у меня давление скачет, поэтому я с такими людьми стараюсь не общаться.

– Какой итог дела своего сына вы бы сочли справедливым?

– Я еще раз повторю: я сам работал в милиции и понимаю, что такое уголовное дело. Как ни крути, совершено тяжкое преступление. Но я думаю, что с учетом тех обстоятельств, при которых оно было совершено, если суд это все учтет и примет во внимание, а не только будет прикрывать честь мундира армии, если не будут, как говориться, его хоронить… если не так – тогда, конечно, сын у меня получит по максимуму. Но если нормальные судьи будут, если уголовное дело качественно расследуют, я думаю, он пожизненное все-таки не получит. Куда деваться, преступление он же по любому совершил, мы-то это понимаем. Все равно срок какой-то будет. Мы рассчитываем лет на 10 хотя бы. Ему сейчас 20 лет, пускай 10 лет дадут. С учетом того, что парень-то он неглупый, он там себя не будет показывать, выйдет пораньше, и все равно потом хоть как-то жить будет нормально.

"Действовал бессознательно"

30 декабря Рамиль Шамсутдинов признал вину, заявив, что во время убийства сослуживцев действовал "бессознательно" – об этом сообщил его адвокат Руслан Нагиев. По словам Нагиева, обвиняемый запросил особый порядок рассмотрения дела, что подразумевает признание предъявленного обвинения. Уголовное дело передано в суд, первое заседание будет назначено на январь 2020 года. Помимо двух уголовных дел – об убийстве и о неуставных отношениях – Следственный комитет может возбудить после трагедии в войсковой части №54160 еще одно: как заявил Руслан Нагиев, сейчас следователи проверяют сообщения о том, что у Шамсутдинова вымогали деньги и в конце концов похитили средства с его банковской зарплатной карты. 29 октября комиссия Министерства обороны, выехавшая на место убийства в поселок Горный, сообщила, что по ее данным у Рамиля Шамсутдинова был "личностный конфликт" с одним из офицеров. При этом источник в комиссии сообщил РБК, что "версии о неуставных взаимоотношениях, избиениях и других видах физического насилия в отношении Щамсутдинова не нашли подтверждения". 4 декабря это же издание написало со ссылкой на неназванный источник в Минобороны, что войсковая часть в Горном будет расформирована, а на ее месте будет создано новое воинское подразделение.