В Пензенской области возбудили дело о вбросах на выборах в сентябре

Управление Следственного комитета по Пензенской области возбудило дело по факту вброса бюллетеней на одном из избирательных участков села Бессоновка, расположенном в 10 километрах от Пензы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По версии следствия , неустановленные члены комиссии в единый день голосования 13 сентября "включили неучтеннные бюллетени в число бюллетеней, использованных при голосовании".

В деле о фальсификации итогов голосования пока нет подозреваемых, его возбудили по факту.

Несколько дней назад издание "7х7" со ссылкой на волонтера движения в защиту прав избирателей "Голос" рассказало, что на трёх участках в Бессоновке члены УИК закрыли камеры видеонаблюдения пиджаками и транспарантами с призывами голосовать по поправкам к Конституции, после чего вбросили в урны листы, напоминающие бюллетени. Председателями этих УИК были члены "Единой России".

В районной школе, на участке №377, со словами "Все, ребята, работаем!" и "Мы все повязаны" объектив закрывали стендами. После этого в оставшейся части кадра было видно, как туда занесли пачку бумаг, а женщина, которую опознали как заместителя председателя комиссии, запихивала бланки в урну. На другом участке, в центре детского творчества все камеры дважды закрывали на полторы минуты пиджаками. Когда пиджаки убрали, было "видно, как трое членов комиссии запихивают бюллютени в урну", говорил изданию активист "Голоса" Сергей Москвитин.

13 сентября в Пензенской области выбирали губернатора и депутатов Госдумы .