Правительство утвердило программу внедрения 5G в России

Президиум правительственной комиссии утвердил "дорожную карту" развития 5G в России, заявил в четверг представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Общий бюджет "дорожной карты" до конца 2024 года составляет 208,13 млрд рублей.

Документ также согласовали Министерство цифрового развития, Минэкономразвития, Минпромторг и другие профильные ведомства.

Основные цели к 2024 году:

Сети 5G с использованием отечественного оборудования развёрнуты не менее чем в десяти городах-миллионниках.

Объем капитальных вложений в строительство 5G в России должен составить 152 млрд рублей (к 2030 году – 241,3 млрд рублей).

Число абонентов в сетях 5G – 5 млн человек (к 2030-му – 50 млн).

Общее число установленных базовых станций 5G составляет 10 тысяч, доля отечественного оборудования в инфраструктуре коммерческих сетей должна составить 30%.

На базе сетей 5G должны запустить 20 проектов в ключевых отраслях экономики.

Доля российских компаний на мировом рынке решений на базе 5G должна составить 1,8%, а объем продаж на внутреннем рынке — 19,5%.

Россия должна занять восьмое место в международных рейтингах по уровню развития 5G.

Из-за жёстких санитарных норм в России придётся использовать в несколько раз больше базовых станций, чем в США и Европе, а это увеличит стоимость строительства сети в пять-шесть раз, писали "Ведомости". О проблемах для строительства сети 5G из-за российских санитарных норм заявляла международная ассоциация операторов связи GSMA.

По действующим санитарным правилам и нормам уровень воздействия излучения сотовых сетей в жилых зонах на частотах выше 2 ГГц не должен превышать 0,1 Вт на 1 квадратный метр. Чтобы соблюсти этот норматив, российским сотовым операторам надо будет ставить в городах менее мощные базовые станции, а значит, придётся построить их в 5 раз больше, чем для покрытия аналогичной зоны в западных странах.