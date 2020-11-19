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В Минске возбуждено дело за передачу СМИ информации о забитом насмерть горожанине

Белорусская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту передачи журналистам информации о медицинском освидетельствовании 31-летнего минчанина Романа Бондаренко. Он умер в больнице скорой медицинской помощи после избиения провластными активистами в масках и задержания милицией. В реанимацию он был доставлен из отделения милиции с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами.

Гибель Бондаренко вызвала возмущение в белорусском обществе, по всей стране прошли акции его памяти. По факту публикации информации о его состоянии перед гибелью возбуждено дело по статье о разглашении врачебной тайны, повлёкшем тяжкие последствия, сообщает сайт Генеральной прокуратуры. Максимальное наказание по нему предусматривает три года лишения свободы.

Прокуратура сообщает о задержании двух подозреваемых по делу. Один из них – врач минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Другая, по всей видимости, журналистка интернет-издания Tut.by Катерина Борисевич. Редакция сайта сообщает, что она была увезена сотрудниками силовых ведомств в масках.

По мнению прокуратуры, публикация информации о состоянии здоровья Бондаренко повысили напряжённость в обществе, создала "атмосферу недоверия к компетентным государственным органам" и побудила граждан "к агрессии и противоправным действиям". В ведомстве утверждают, что опубликованная информация была ложной.

  • В Минске и других белорусских городах с августа проходят массовые акции протеста против официальных итогов президентских выборов, на которых, как утверждают власти, в шестой раз подряд победил Александр Лукашенко. В ходе акций протеста задержаны десятки тысяч человек, сотни арестованы. Многие были избиты сотрудниками правоохранительных органов, несколько человек погибли.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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