Белорусская Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту передачи журналистам информации о медицинском освидетельствовании 31-летнего минчанина Романа Бондаренко. Он умер в больнице скорой медицинской помощи после избиения провластными активистами в масках и задержания милицией. В реанимацию он был доставлен из отделения милиции с черепно-мозговой травмой, отеком мозга, ушибами и ссадинами.

Гибель Бондаренко вызвала возмущение в белорусском обществе, по всей стране прошли акции его памяти. По факту публикации информации о его состоянии перед гибелью возбуждено дело по статье о разглашении врачебной тайны, повлёкшем тяжкие последствия, сообщает сайт Генеральной прокуратуры. Максимальное наказание по нему предусматривает три года лишения свободы.

Прокуратура сообщает о задержании двух подозреваемых по делу. Один из них – врач минской Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Другая, по всей видимости, журналистка интернет-издания Tut.by Катерина Борисевич. Редакция сайта сообщает, что она была увезена сотрудниками силовых ведомств в масках.

По мнению прокуратуры, публикация информации о состоянии здоровья Бондаренко повысили напряжённость в обществе, создала "атмосферу недоверия к компетентным государственным органам" и побудила граждан "к агрессии и противоправным действиям". В ведомстве утверждают, что опубликованная информация была ложной.