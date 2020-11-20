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Суд прекратил дело о фейках против главреда "Говорит Магадан"

Суд в Магадане прекратил дело за распространение заведомо недостоверной информации в отношении главного редактора издания "Говорит Магадан" Татьяны Брайс в связи с отсутствием состава правонарушения. Об этом "МБХ медиа" сообщил координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников.

Ранее суд вернул Роскомнадзору и МВД материалы административных дел в отношении журналистки по статье о фейках. Суд обосновал это тем, что Роскомнадзор не смог доказать заведомую недостоверность информации в публикации Брайс.

Административное дело в отношении главного редактора "Говорит Магадан" было возбуждено весной в связи с публикацией о смерти в одной из больниц области пациента с пневмонией. При этом в статье указывалось, что у него не подтвердилось наличие коронавируса. Роскомнадзор потребовал удалить публикацию.

Второе административное дело в отношении Татьяны Брайс было возбуждено из-за публикации о том, что врачи детской инфекционной больницы самостоятельно шьют себе марлевые повязки.

Весной прошлого года президент России Владимир Путин подписал законы о запрете распространения фейковых новостей и оскорбления представителей власти в СМИ и интернете. Они предполагают штрафы до полумиллиона рублей – для юридических лиц.

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