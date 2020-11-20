Суд в Москве удовлетворил иск Сулеймана Керимова к ряду СМИ

Басманный суд Москвы обязал газету "Ведомости" удалить с сайта издания расследование о члене Совета Федерации от Дагестана, бизнесмене Сулеймане Керимове.

Речь идёт о публикации "Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень" от 23 ноября 2017 года. Керимов считает, что в статье размещены порочащие его деловую репутацию сведения о том, как он смог стать владельцем одного из крупнейших строительных холдингов Москвы СПК "Развитие".

Суд признал, что оспариваемая информация не соответствует действительности, и обязал ответчиков ее опровергнуть, пишет "Интерфакс".

Суд также удовлетворил аналогичные требования Керимова к изданиям Forbes и "Собеседник". Согласно вердикту, все три СМИ должны выплатить истцу компенсацию по 10 тысяч рублей. Также с ответчиков взыскана государственная пошлина, отмечает агентство "Москва".

По словам руководителя юридического отдела "Ведомостей" Алима Ульбашева, судья Галина Графова вышла за пределы заявленных истцом требований, обязав удалить не только указанную статью, но и все другие публикации, где цитировался спорный отрывок.

"Сомнения в независимости суда, которые были у нас еще вчера, теперь заметно усиливаются. По нашему мнению, суд уклонился от оценки доказательств, также имели место процессуальные нарушения. После получения судебного решения на руки мы обязательно подадим апелляционную жалобу и будем добиваться отказа в иске", – сказал издатель "Ведомостей" Михаил Нелюбин.

В начале июня этого года Сулейман Керимов уже подавал иск о защите чести и достоинства к "Ведомостям" в Гагаринский суд Москвы. Но тогда жалобу заявителю ввиду неподсудности данному конкретному суду вернули. Аналогичным образом суд поступил с исками к изданию Forbes и газете "Версия".

После Керимов объединил свои требования к разным изданиям в единый иск на том основании, что спустя три года после выхода в СМИ спорные материалы были использованы частным лицом в публикации на странице в социальной сети Facebook, отмечают "Ведомости". Указанное в иске физическое лицо – это пользователь Facebook Наринэ Давыдова. С неё Басманный суд взыскал в пользу Керимова 1000 рублей в качестве возмещения морального вреда.

В целом, по данным пресс-службы суда, бизнесмен просил взыскать с юридических лиц по 50 тысяч рублей, а с автора репоста – 10 тысяч.