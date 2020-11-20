В Петербурге расследуют убийство из-за просьбы надеть маску в маршрутке

В Санкт-Петербурге арестован оренбуржец, который убил человека, сделавшего ему замечание в маршрутке за отсутствие защитной маски.

Подозреваемый и ранее судимый Алексей Вербицкий отправлен в СИЗО до 18 января. Против ареста он не возражал, отмечает "Интерфакс".

По данным следствия, конфликт произошел в Красногвардейском районе Петербурга 17 ноября. Один из пассажиров маршрутного такси сделал замечание паре, сидевшей без масок. Вербицкий отреагировал бранью, а в ответ получил по лицу. Оба выпрыгнули на улицу, где Вербицкий в ходе драки ударил оппонента ножом. Ранение оказалось смертельным, передаёт Север.Реалии.

Женщину, спутницу Вербицкого, которая также участвовала в конфликте, из полиции отпустили.

Имя погибшего не называется. По сведениям "Фонтанки", он - житель Мурьино. Говорится также, что ему 53 года, и он работал заместителем директора научно-исследовательского сертификационного центра.

Алексей Вербицкий – безработный. Ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В Петербурге ношение масок в общественном транспорте считается обязательным требованием для всех пассажиров.