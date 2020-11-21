В России - новые максимумы заражённых и умерших от COVID

В России за минувшие сутки вновь достигнуты максимальные показатели числа выявленных инфицированных коронавирусом и умерших вследствие коронавирусной инфекции.

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 24822 новых инфицированных. Это более чем в 2 раза больше, чем весенний максимум. Умерли за сутки 467 человек - это тоже самый высокий показатель с начала пандемии; общее число умерших по статистике оперативного штаба превысило 35 тысяч (Росстат впоследствии, как правило, корректирует эти цифры в сторону увеличения; в официальную статистику смертей включаются не все инфицированные, а только те, у кого коронавирус был признан главной причиной смерти).

При этом число выздоровевших за сутки уже четвёртый день превышает число заболевших - то есть количество активных случаев болезни снижается. Сейчас их около 400 тысяч.

Новый максимум по числу инфицированных за сутки - более 7 тысяч - достигнут в Москве. Сообщается, что более 1,5 тысяч больных COVID-19 было за сутки в Москве госпитализировано.

За всё время пандемии коронавирус был выявлен уже более чем у 2-х миллионов жителей России.

В большинстве российских регионов сейчас введены ограничительные меры (в Москве, например, переведена на дистанционное обучение часть школьников и студенты, закрыты клубы и заведения общепита в ночное время, закрыты музеи, ограничено число мест в театрах и так далее), однако речь не идёт о карантине и "самоизоляции", как весной. При этом из многих регионов поступают сообщения о нехватке мест в больницах, лекарств и медперсонала.