ГОСТ в прошлом. Украина отказалась от советских стандартов производства

Договор об ассоциации с Евросоюзом, не подписанный сбежавшим в Россию президентом Виктором Януковичем, предполагал в том числе отмену советских технических регламентов на разнообразные товары и продукты питания. Этот шаг отдалял Украину от Евразийского экономического (таможенного) союза, в рамках которого до сих пор действуют регламенты, введенные в СССР в 1925 году.

Киев отменил ГОСТы практически сразу после Евромайдана, соответствующий закон вступил в силу годом позже. Сегодня практически завершился переходный период: теперь в Украине за качество продукции ручается производитель или импортер, а стандарты установлены лишь для нескольких категорий продукции – например, на стерильные медицинские товары или сырье для производства кормов.

Согласно договору об ассоциации с Европейским союзом, Украина обязалась утвердить технические стандарты для 27 категорий товаров с высоким уровнем потенциального риска для потребителя. Все они соответствуют международным регламентам качества продукции. 25 уже введены, в основном они касаются качества продуктов питания. На очереди – имплементация еще двух технических стандартов: для упаковки и отходов, а также для высокоскоростных железных дорог. Советские ГОСТы продолжают действовать, однако в ближайший год все производили, руководствующиеся ими, должны перейти на новые. Этот процесс уже почти завершен.

В умах потребителей это засело, потому что им навязала реклама, что если по ГОСТу – то качественно

Закон "О стандартизации", который стал основой для внутреннего рынка по введению положений соглашения, подписанного со Всемирной торговой организацией об устранении технических барьеров в торговле, вступил в силу 3 января 2015 года. Принятие этого закона было связано в том числе с подписанием договора об Ассоциации с Европейским союзом, поскольку этот документ касался в основном торговых отношений ЕС и Украины. Эти документы закрепили переход на европейскую модель оценки соответствия и безопасности продукции.

Советские ГОСТы тем не менее утратили свой смысл раньше. С момента начала их разработки прошло почти 100 лет, многие из них перестали соответствовать реальности из-за развития промышленного производства и появления новых видов сырья и пищевых добавок. Украинские экономисты также обращают внимание, что упоминание о соответствии ГОСТу на упаковке сыра или колбасы превратилось в маркетинговую стратегию. "В умах потребителей это засело, потому что им навязала это реклама, что если по ГОСТу – то качественно", – отмечала после отмены советских стандартов качества Елена Сидоренко, профессор кафедры товароведения Торгово-экономического университета в Киеве. Сидоренко также говорит, что многие производители все равно использовали свои технические условия производства в обход ГОСТов, несмотря на то что они продолжали действовать в Украине до появления закона 2015 года об их отмене. Более того, после получения сертификатов качества товаров государственные органы, их выдающие, не проверяли безопасность продукции и не вели мониторинг соответствия их содержания ГОСТу. В советское время это действительно не было нужно. После появления Комитета по стандартизации при Совете труда и обороны СССР в 1925 году, который утверждал рекомендуемые стандарты, была введена уголовная ответственность за их несоблюдение. В 1940 году для главных инженеров и начальников отдела контроля промышленных предприятий предусматривалось тюремное заключение сроком от 5 до 8 лет за выпуск продукции, не соответствующей стандартам ГОСТ.

Независимые страны, появившиеся после распада Советского Союза, унаследовали эту систему, но проверки уже не проводили. Тем не менее нельзя сказать, что ГОСТы при этом повально нарушались. Были производители, которые не хотели терять доверие потребителей и не ухудшали качество товаров и продуктов питания после получения сертификатов, разрешающих их производство.

Еще одна проблема советской сертификации была связана с коррупцией. Оформление сертификатов часто сопровождалось взятками, так как без них импортировать и производить продукцию, в том числе иностранных компаний, было на внутреннем рынке невозможно. Коррупция была реакцией на монополию государства в сфере оценки качества. Система ГОСТов задумывалась как способ защитить потребителя, но в реальности для оценки товаров производители сами предоставляли образцы, которые проверялись – и у чиновников не было возможности поехать на производство и посмотреть, действительно ли именно этот образец соответствует реально производимым товарам. Особенно это было невозможно в случае компаний, которые были расположены за границей.

"Предприниматели становились заложниками бюрократической и сложной системы обязательной сертификации", – отмечает юрист Богдана Пархомчук. По ее словам, даже если товар, который собирались вводить в оборот, не соответствовал ни одному из существующих ГОСТов, приходилось утверждать в государственном ведомстве собственные технические условия. После обретения Украиной независимости, система оценки товаров на основании советской системы государственных технических условий немного видоизменилась, но корнями уходила в СССР.

Украина в итоге отменила 12 090 советских ГОСТов и определила переходный период, на протяжении которого производители, которые на какие-то из этих стандартов опирались, должны были найти альтернативу, которая бы соответствовала обязательствам, взятым после подписания соглашений с ВТО и ЕС. В обращении Украинского научно-исследовательского и учебного центра проблем стандартизации, сертификации и качества говорится и о том, что ГОСТы – это стандарты несуществующего государства и после 2022 года продление их действия не будет возможным. Тем не менее в этот центр в 2016–2018 годах поступали предложения о продлении сроков действия некоторых ГОСТов. По итогам консультаций действие 1173 из них оставили в силе до 1 января 2022 года. Украина за годы независимости заменила часть советских стандартов своими, в большей мере соответствующими нынешней реальности, однако и они, если не будут соответствовать стандартам в рамках ЕС и ВТО, будут отменены.

ГОСТы, разработанные в Советском Союзе, продолжают действовать на территории Таможенного союза. Речь идет о пяти странах: Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии и России. Все эти государства до сих пор используют советские стандарты качества, разработка которых началась в середине 20-х годов прошлого века.

Что Украина получила взамен, отказавшись от этой системы? Главная цель отмены советских стандартов – упростить жизнь предпринимателям. Не только зарубежные производители теперь могут ввозить свою продукцию в страну без необходимости получать местный сертификат качества, но и украинская продукция таким же образом беспрепятственно попадает на зарубежные рынки. Это незначительно, но все же удешевляет товары. Главный упор теперь не на соответствие стандарту, а на безопасность продукции, но ее определяет не государственный орган, а сам производитель. Здесь действует простой принцип: производитель стремится продать как можно больше и вряд ли заинтересован, что называется, отравить покупателя. Тем не менее импортеры все же предпочитают удостовериться, безопасен ли тот или иной продукт питания или косметика, поэтому многие фирмы сами тестируют свои товары и, продавая их, предоставляют соответствующие документы. Тестировать продукцию предприниматель может где угодно – для этого не нужно обращаться в государственные органы. Тем не менее у государства сохраняется механизм контроля качества продуктов питания. Непищевые товары могут продаваться на рынке без предварительного контроля, но, уже попав на рынок, могут быть проверены. Украинские предприниматели по-разному относятся к отмене советских стандартов. Одни это приветствуют, другие жалуются на необходимость искать альтернативы, однако и те, и другие говорят, что возможность экспортировать свою продукцию в те страны, которые опираются на международную систему оценки качества товаров, перевешивает сложности переходного периода.