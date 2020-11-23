Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин. У него был COVID-19

В Москве умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин, ранее у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.

Как сообщило издание 19rus.info со ссылкой на источник, близкий к окружению бывшего чиновника, Зимин умер в пять часов утра . "Организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии, легкие не выдержали", – уточнило издание.

До того, как у Зимина выявили COVID-19, он с рабочим визитом был на Дальнем Востоке.

Зимин работал заместителем генерального директора РЖД.

25 августа Зимин сообщил в своем инстаграме, что заразился COVID-19 во время командировки по Байкало-Амурской магистрали. Тогда же он написал, что его состояние стабилизировалось, и он идёт на поправку. В середине сентября сообщалось, что он впал кому. Тогда официально информацию не подтвердили. Все это время он находился в военном госпитале в Москве.