Умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин. У него был COVID-19

В Москве умер бывший глава Хакасии Виктор Зимин, ранее у него диагностировали коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает ТАСС.
Как сообщило издание 19rus.info со ссылкой на источник, близкий к окружению бывшего чиновника, Зимин умер в пять часов утра . "Организм не смог справиться с тяжелой формой пневмонии, легкие не выдержали", – уточнило издание.
До того, как у Зимина выявили COVID-19, он с рабочим визитом был на Дальнем Востоке.
Зимин работал заместителем генерального директора РЖД.
25 августа Зимин сообщил в своем инстаграме, что заразился COVID-19 во время командировки по Байкало-Амурской магистрали. Тогда же он написал, что его состояние стабилизировалось, и он идёт на поправку. В середине сентября сообщалось, что он впал кому. Тогда официально информацию не подтвердили. Все это время он находился в военном госпитале в Москве.
- Виктор Зимин родился в 1962 году. Закончил Томский государственный архитектурно-строительный университет. Работал в сфере строительства.
- В 2003 году Зимина избрали в Верховный совет Хакасии, в 2007-м он стал депутатом Госдумы, а уже в следующем году стал главой республики.
- В 2018 году, представляя "Единую Россию" Виктор Зимин в первом туре проиграл выборы главы региона коммунисту Валентину Коновалову. От участия во втором туре Зимин отказался. Во втором туре Коновалова поддержали больше половины избирателей, он стал одним из самых молодых губернаторов в стране.
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