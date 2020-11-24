В Челябинске сожгли автомобиль журналистки Znak.com

В Челябинске в ночь на 24 ноября неизвестные подожгли автомобиль BMW корреспондента Znak.com Марины Малковой, который стоял на парковке у супермаркета "Магнит". Об этом сообщила редакция издания.

Малкова была дома, когда услышала громкий хлопок, а в окнах противоположного дома отразилось пламя. Как оказалось позже, это горел её автомобиль. Согласно фото с места событий, машина сгорела полностью.

Рядом с автомобилем нашли сгоревший аэрозоль, а по словам очевидцев, возгорание началось под машиной. На камерах видеонаблюдения видно, как убегают два человека, уточнила Малкова.

Автомобиль журналистки был не единственным на парковке, стоял не с краю, и есть основания полагать, что именно он был целью злоумышленников, сообщает издание.

В редакции Znak.com не исключают, что поджог может быть связан с профессиональной деятельностью журналистки. Малкова писала статьи о коррупции, должностных преступлениях в органах власти и силовых структурах. В частности, накануне она сообщала о том, что в Челябинске через 10 дней после её открытия затопило новую инфекционную больницу, которая была построена за 2,5 миллиарда рублей.