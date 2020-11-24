В Петрозаводске начнётся третий суд по делу историка Юрия Дмитриева

В Петрозаводском городском суде сегодня начнется третье разбирательство по делу карельского историка, лидера регионального отделения правозащитного общества "Мемориал" Юрия Дмитриева. "Это будет третий по счету судебный процесс по одним и тем же обвинениям", - пишет правозащитное общество "Мемориал". Дмитриева обвиняют в изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и хранении оружия.

Тот же самый суд 22 июля признал Дмитриева виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью и приговорил к 3,5 годам колонии. По остальным пунктам обвинения его оправдали. С учетом времени, проведенного под стражей, Дмитриев мог выйти на свободу в ноябре. Позже это решение обжаловали все стороны процесса.

В сентябре Верховный суд Карелии удовлетворил требование прокуратуры и ужесточил приговор Дмитриеву до 13 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд отменил оправдательный приговор по статьям об изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия и направил их на новое рассмотрение в новом составе суда. Карельскому историку могут добавить ещё десять лет колонии.