"Проект" опубликовал расследование о связи Золотова с бизнесом Романа Цепова

Издание "Проект" опубликовало во вторник расследование о петербургской предпринимательнице Дине Цилевич, которая, как в нём утверждается, благодаря близкому знакомству с нынешним директором Росгвардии Виктором Золотовым строит доходный бизнес в сфере, тесно связанной с государственными силовыми структурами. Утверждается, в частности, что она фактически контролирует одну из компаний, ранее принадлежавшую Роману Цепову, которого называли "серым кардиналом" Петербурга.

Часть расследования посвящена именно Цепову, ставшему в 2004 году предположительно жертвой отравления. Утверждается, что он был связан как с криминальным миром, так и с руководством силовых структур в Петербурге.

На его похоронах был и, по ряду свидетельств, выступал Золотов. Цепов был основателем охранной компании "Балтик Эскорт" и, как утверждается, ещё в начале 1990-х установил крепкие связи с вице-мэром Петербурга Владимиром Путиным и офицером Главного управления охраны, отвечавшим за охрану мэра Анатолия Собчака, Виктором Золотовым.

Как напоминает "Проект", в 2018 году в заочной полемике с Алексеем Навальным Золотов сказал, что раньше занимался бизнесом, однако в официальной его биографии упоминаний об этом нет. По данным источников "Проекта", в конце 1990-х Золотов сотрудничал с Цеповым.

"Балтик Эскорт" существует до сих пор и, как утверждает "Проект", по сей день близок к возглавляемой Золотовым Росгвардии. Основной владелец компаний, контролирующих "Балтик Эскорт", – одноклассник Цепова Александр Коханов. "Проект", однако, утверждает, что отношение к руководству охранной компании имеет также 51-летняя Дина Цилевич. Ей, в частности, принадлежит офис компании.

Как утверждает "Проект", с конца 1990-х Цилевич неоднократно сопровождала Золотова в различных поездках. По данным издания, принадлежащая ей недвижимость оценивается в 400 миллионов рублей. "Нынешнего главу Росгвардии и Цилевич связывали близкие отношения", – пишет "Проект" со ссылкой на свои источники. Сама Цилевич заявила "Проекту", что с Виктором Золотовым она не знакома и не участвует в управлении "Балтик Эскортом". Комментариев самого Золотова в статье нет.

"Проект" пишет ещё об одной сфере деятельности Цилевич – она связана с выдачей патентов трудовым мигрантам. Ранее о её участии в этом бизнесе писало издание "Деловой Петербург". "В 2019 году выручка четырех миграционных центров составила 3 миллиарда рублей, а прибыль – 1,1 млрд", – пишет издание. Оно также анонсирует продолжение своего расследования.

Виктор Золотов после избрания Владимира Путина президентом России в 2000 году возглавил его Службу безопасности. С 2014 года возглавляет внутренние войска, преобразованные затем в Росгвардию.