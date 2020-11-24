В Петербурге закрыли кафе Zoom после срыва ЛГБТ-фестиваля

Суд в Санкт-Петербурге остановил работу кафе Zoom на 18 суток из-за нарушения законодательства во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на пресс-службу судов города. Ранее владельцы заведения обсуждали возможность информационного партнёрства с организаторами сорванного ЛГБТ-кинофестиваля "Бок о бок".

Специалисты Роспотребнадзора отчитались о том, что в кафе не соблюдается социальная дистанция у барной стойки, столы установлены ближе, чем 1,5 метра друг от друга, воздух не обеззараживается с помощью бактерицидных облучателей, а для посетителей недостаточно масок.

Представитель кафе в суде просил прекратить дело из-за отсутствия правонарушения. По мнению ответчика, средства защиты были в достаточном количестве, а санитарные правила были соблюдены. Как рассказал Север.Реалии владелец кафе Павел Штейнлухт, ущерб от простоя уже составил 350 тысяч рублей.

Zoom закрыли 13 ноября из-за того, что Роспотребнадзор обнаружил в заведении нарушение санитарных норм. Владелец кафе связывает закрытие с тем, что накануне в кафе пришли несколько человек, которые начали распивать алкоголь, не соблюдая социальную дистанцию. Штейнлухт предполагает, что клиенты, которые не хотели соблюдать меры безопасности из-за коронавируса, могут быть не случайными. Позднее выяснилось, что заявление в полицию о проверке кафе написал Тимур Булатов, который позиционирует себя специалистом по защите традиционных семейных ценностей. Он полагал, что в заведении могут провести ЛГБТ-фестиваль "Бок о бок".