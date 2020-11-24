17 депутатов хабаровской Думы передумали выходить из ЛДПР

17 депутатов Хабаровской городской думы передумали выходить из ЛДПР после встречи с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Об этом Сибирь.Реалии сообщил председатель думы Михаил Сидоров.
По его словам, встреча состоялась 23 ноября, Сидоров рассчитывает обсудить проблемы также с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским.
О выходе из ЛДПР городские депутаты сообщили накануне, объяснив это несогласием с политикой Дегтярёва, так же представляющего партию. Дума полностью контролируется ЛДПР, на выборах в сентябре 2019 года партия получила там 34 мандата из 35. В региональном парламенте партия тогда же получила 29 из 36 мест.
- В Хабаровске продолжается политический кризис, вызванный арестом бывшего губернатора края – Сергея Фургала. Чиновник, бывший ранее депутатом Госдумы от ЛДПР, обвиняется в организации серии заказных убийств. Его сторонники считают дело политически мотивированным, в городе c июля каждый день проходят протестные акции в его поддержку.
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