17 депутатов хабаровской Думы передумали выходить из ЛДПР

17 депутатов Хабаровской городской думы передумали выходить из ЛДПР после встречи с исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым. Об этом Сибирь.Реалии сообщил председатель думы Михаил Сидоров.

По его словам, встреча состоялась 23 ноября, Сидоров рассчитывает обсудить проблемы также с председателем ЛДПР Владимиром Жириновским.

О выходе из ЛДПР городские депутаты сообщили накануне, объяснив это несогласием с политикой Дегтярёва, так же представляющего партию. Дума полностью контролируется ЛДПР, на выборах в сентябре 2019 года партия получила там 34 мандата из 35. В региональном парламенте партия тогда же получила 29 из 36 мест.