Жириновский поблагодарил Путина за нового губернатора Хабаровского края

Владимир Жириновский поблагодарил президента России Владимира Путина за назначение губернатором Хабаровского края представителя ЛДПР Михаила Дегтярёва.

По словам Жириновского, об этом просили сами хабаровчане - "чтобы новым главой региона был не москвич, не выходец из "Единой России", а представитель ЛДПР". Он также отметил, что в партии рассчитывали "сохранить за собой три региона".

Вместе с тем лидер ЛДПР пообещал "не бросать" арестованного экс-губернатора Сергея Фургала и добиваться снятия с него всех обвинений.

О назначении Дегтярёва временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края стало известно в понедельник. Этим же указом Путина предыдущий губернатор, Сергей Фургал, был снят с должности "в связи с утратой доверия президента".

Фургал баллотировался в губернаторы от ЛДПР в 2018 году и с большим преимуществом победил кандидата от "Единой России". 9 июля этого года его задержали и почти сразу отправили в Москву, где арестовали на два месяца. Политика обвинили в организации убийств нескольких бизнесменов 15 лет назад. Фургал все обвинения отрицает.

С 11 июля в Хабаровске и ещё нескольких городах края проходят многотысячные акции протеста против ареста Фургала. Местные жители говорят о политической подоплёке уголовного преследования губернатора, связывая это с его популярностью и потерей влияния в регионе "Единой России".

Владимир Жириновский сначала поддержал протесты, пригрозив Кремлю "революцией", а также выходом из состава Госдумы всей фракции ЛДПР. Однако спустя несколько дней он заявил, что его партия не имеет никакого отношения к акциям в поддержку Фургала. Жириновский подчеркнул, что они являются стихийными, "люди сами сорганизовались через соцсети", а "принципиальной позицией партии является агитация идти только на санкционированные митинги".