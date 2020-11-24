The Insider: Кабаева за год заработала 785 миллионов рублей в медиа

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева за год работы в “Национальной медиа группе” заработала 785 миллионов 400 тысяч рублей. В месяц это 65 416 700 рублей. Такую информацию приводит издание The Insider. Одним из акционеров холдинга является друг и бывший сосед Владимира Путина по кооперативу “Озеро” Юрий Ковальчук.

Журналисты утверждают, что им удалось проверить достоверность попавшей в общий доступ базы Федеральной налоговой службы. Доходы спортсменки, занимающей должность председателя совета директоров холдинга НМГ, указаны в базе за 2018 год. Зарабатывала ли Кабаева аналогичную сумму в другие годы — неизвестно.

Кабаева возглавила совет директоров “Национальной медиа группы” в 2014 году. До того она шесть лет возглавляла его общественный совет. НМГ — крупнейший в России частный медиа-холдинг, он владеет федеральными Пятым каналом и каналом РЕН, газетами “Спорт-экспресс” и “Известия”, долями в СТС-медиа и Первого канала. С октября группа стала российским партнёром онлайн-кинотеатра Netflix.

В ноябре 2019 года издание “Открытые медиа” оценило одну только недвижимость Кабаевой и её семьи более чем в миллиард рублей. Последняя опубликованная декларация Алины Кабаевой датируется 2013 годом, когда она была депутатом Госдумы. Тогда её заявленный доход был около 11 миллионов рублей. "Национальная медиа группа” не публикует годовые отчёты и статью The Insider не комментировала.