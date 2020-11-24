Шнуров оштрафовал Канделаки за интервью с "единороссом" Турчаком 

Генеральный продюсер телеканала RTVI, музыкант Сергей Шнуров оштрафовал ведущую Тину Канделаки за интервью с секретарём генcовета "Единой России" и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Об этом сам Шнуров сообщил в интервью телеканалу "Дождь". Сумму штрафа он называть отказался, отметив лишь, что наказание связано с тем, что Канделаки не задала вопрос Турчаку об организации покушения на журналиста Олега Кашина.

"Я считаю, это не успех. Интервью надо было строить по-другому", - заявил Шнуров. По его словам, вопрос о покушении "был записан", но по каким причинам Канделаки его в итоге проигнорировала, он не знает.

Комментируя действие Шнурова для газеты "Коммерсант", Канделаки назвала его "классическим примером цензуры". "Меня могут штрафовать и дальше, потому что я категорически против того, что мне указывают, какие вопросы задавать", - пояснила она.

Интервью Тины Канделаки с Андреем Турачком вышло в октябре. После его появления в эфире с телеканалом RTVI прекратили сотрудничество сразу три ведущих журналиста - Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко.

Сапрыкин отметил, что ему "неприятно фигурировать на ресурсе, который берет комплиментарное интервью у подобных людей". По его мнению, Турчак "интересен хоть сколько-то широкой аудитории только одним - тенью на репутации", связанной с историей покушения на Олега Кашина.

Пронченко назвала интервью с Турчаком "абсолютно заказным" и "нарушением журналистской этики". По её мнению, генпродюсер RTVI Сергей Шнуров проявил "невероятную недальновидность" и "подал кейс для учебников - как не надо делать медиа".