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В Минске задержан журналист канала "Белсат"

В Минске вечером 24 ноября задержан корреспондент расположенного в Польше белорусского телеканала "Белсат" Игорь Ильяш. В его доме прошёл обыск, изъяты телефон и компьютер, сообщает канал со ссылкой на брата журналиста. Причины задержания не называются.

В середине ноября было заведено уголовное дело по статье об организации общественных беспорядков против жены Ильяша — журналистки Екатерины Андреевой. Она была задержана во время прямой трансляции на протестной акции. Правозащитный центр "Весна" назвал её политзаключённой.

Ильяш и Андреева — авторы книги "Белорусский Донбасс" об участии белорусских граждан в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины, напоминает Белорусская служба Радио Свобода. В последние месяцы Ильяш активно комментировал события в стране в социальных сетях и в российских СМИ.

  • В Минске и других крупных белорусских городах с августа продолжаются массовые акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования, итоги выборов не признают США и страны Евросоюза.
  • Белорусские власти лишили аккредитации десятки работающих в стране иностранных журналистов, включая все западные СМИ и Белорусскую службу Радио Свобода. "Эти действия являются чётким сигналом для всех белорусов о том, что правительство Лукашенко не заинтересовано в предоставлении им того, чего они хотят, – доступа к различным точкам зрения, отличным от тех, которые предлагает само правительство", — комментировала это решение временная исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.

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