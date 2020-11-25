В Минске задержан журналист канала "Белсат"

В Минске вечером 24 ноября задержан корреспондент расположенного в Польше белорусского телеканала "Белсат" Игорь Ильяш. В его доме прошёл обыск, изъяты телефон и компьютер, сообщает канал со ссылкой на брата журналиста. Причины задержания не называются.
В середине ноября было заведено уголовное дело по статье об организации общественных беспорядков против жены Ильяша — журналистки Екатерины Андреевой. Она была задержана во время прямой трансляции на протестной акции. Правозащитный центр "Весна" назвал её политзаключённой.
Ильяш и Андреева — авторы книги "Белорусский Донбасс" об участии белорусских граждан в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины, напоминает Белорусская служба Радио Свобода. В последние месяцы Ильяш активно комментировал события в стране в социальных сетях и в российских СМИ.
- В Минске и других крупных белорусских городах с августа продолжаются массовые акции протеста против переизбрания Александра Лукашенко на пост президента страны. Оппозиция уверена в фальсификации итогов голосования, итоги выборов не признают США и страны Евросоюза.
- Белорусские власти лишили аккредитации десятки работающих в стране иностранных журналистов, включая все западные СМИ и Белорусскую службу Радио Свобода. "Эти действия являются чётким сигналом для всех белорусов о том, что правительство Лукашенко не заинтересовано в предоставлении им того, чего они хотят, – доступа к различным точкам зрения, отличным от тех, которые предлагает само правительство", — комментировала это решение временная исполняющая обязанности президента Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар.
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