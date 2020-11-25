В Минске задержан журналист канала "Белсат"

В Минске вечером 24 ноября задержан корреспондент расположенного в Польше белорусского телеканала "Белсат" Игорь Ильяш. В его доме прошёл обыск, изъяты телефон и компьютер, сообщает канал со ссылкой на брата журналиста. Причины задержания не называются.

В середине ноября было заведено уголовное дело по статье об организации общественных беспорядков против жены Ильяша — журналистки Екатерины Андреевой. Она была задержана во время прямой трансляции на протестной акции. Правозащитный центр "Весна" назвал её политзаключённой.

Ильяш и Андреева — авторы книги "Белорусский Донбасс" об участии белорусских граждан в вооружённом конфликте на юго-востоке Украины, напоминает Белорусская служба Радио Свобода. В последние месяцы Ильяш активно комментировал события в стране в социальных сетях и в российских СМИ.