Кремль назвал "малоубедительным" материал о внебрачной дочери Путина

Кремль назвал "малоубедительным" материал издания "Проект" о матери ребёнка, "феноменально похожего" на Путина. "[Это] такая, знаете, провокационная желтизна, не более того. На серьезный материал это не тянет", — заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по "Медузе"). По существу он статью комментировать не стал.

"Это, конечно, абсолютно какие-то утверждения, фактически они голословные, де-факто они все голословные, — заявил Песков. — Понятно, что будут появляться новые материалы и так далее, это нам известно, и ничего в этом такого особенного нет. И ничего здесь не заслуживает каких-либо комментариев".

25 ноября "Проект" опубликовал статью, в которой утверждалось, что старая знакомая президента России Владимира Путина Елизавета Кривоногих могла стать миллиардером благодаря знакомству с ним. По утверждению авторов материала, в 2003 году она родила девочку, "феноменально похожую" на президента, после чего его друзья стали оказывать Кривоногих покровительство.

Песков комментируя публикацию ранее заявил, что никогда не слышал о Кривоногих. Слышал ли о ней президент и как хорошо они знакомы — он не уточнил, журналисты, просившие комментарии после публикации текста, его об этом не спросили.

Владимир Путин редко и крайне неохотно комментирует свою семью. Своих дочерей от бывшей жены Марию и Катерину он ни разу публично не назвал по имени.

В 2008 году таблоид "Московский корреспондент", сообщившая о возможной подготовке свадьбы Путина и гимнастки Алины Кабаевой, был закрыт вскоре после публикации, у его владельца — банкира Александра Лебедева — начались проблемы в бизнесе.

В 2017 году президент впервые признался, что у него есть внуки. Он несколько раз скупо комментировал развод с Людмилой Путиной после 30 лет брака, но не рассказывал о своей личной жизни после развода.