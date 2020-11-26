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Житель Ростовской области осуждён за комментарии к теракту в Новой Зеландии

Иллюстративное фото

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии местного жителя Дениса Щебетуна, признав его виновным в оправдании терроризма после публикации комментариев в соцсети. Об этом "Кавказскому узлу" сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что 19 марта 2019 года 22-летний житель Мартыновского района Ростовской области Денис Щебетун на странице одной из социальных сетей с планшета опубликовал комментарии к видеоролику о террористическом акте. В них, по версии следствия, он оправдывал и признавал идеологию и практику терроризма, указывал, что они нуждаются в поддержке и подражании. Комментарии пользователя также были "направлены на совершение насильственных действий по религиозному признаку", говорится в пресс-релизе суда.

О каком теракте идет речь, в суде не уточнили. За несколько дней до публикации Щебетуном комментариев, 15 марта 2019 года, австралиец Брентон Таррант, который придерживался ультраправых взглядов, застрелил 51 человека и ранил еще 49 в двух мечетях новозеландского города Крайстчёрча.

Дело Щебетуна расследовалось по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности и публичном оправдании терроризма с использованием Интернета. Помимо двухлетнего срока в колонии, суд также на три года лишил Щебетуна права заниматься администрированием сайтов.

Единственное заседание, на котором был вынесен приговор, состоялось 25 ноября. Щебетун признал вину.

  • В мае районный суд также назначал Щебетуну наказание по статье о возбуждении вражды, отмечает "Кавказский узел". За что на него составили протокол и какое наказание было назначено , не сообщалось.
  • О задержании жителя Мартыновского района за комментарии о нападении в Новой Зеландии в конце февраля писал телеграм-канал "Че по Ростову?". Сообщалось, что задержанный "проявлял солидарность в актах массового убийства людей в учебных заведениях России" и "находился в пограничном состоянии". Ему назначили подписку о невыезде, сообщает "Медиазона".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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