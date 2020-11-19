Суд оштрафовал жительницу Калининграда на ₽350 тыс. за репост

В Калининграде суд оштрафовал местную жительницу Людмилу Стеч по обвинению в оправдании терроризма из-за репоста в социальной сети "ВКонтакте" записи о теракте, устроенном 17-летним студентом Михаилом Жлобицким в здании ФСБ в Архангельске. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката Марию Бонцлер.



Прокурор запрашивал для Стеч пять с половиной лет лишения свободы. 2-й Западный окружной военный суд назначил ей штраф в 350 тысяч рублей. Адвокат заявила, что приговор обжалован не будет.



31 октября 2019 года Стеч сделала репост записи из паблика "Народная самооборона" на свою страницу во "ВКонтакте". Статья была посвящена годовщине самоподрыва Жлобицкого в здании архангельского УФСБ. В октябре 2018 года молодой анархист взорвал самодельную бомбу, в результате чего погиб сам, а трое сотрудников ФСБ пострадали. В предсмертной записке Жлобицкий написал, что причиной его поступка является "фабрикация уголовных дел и пытки людей" со стороны ФСБ.

Это не первый случай, когда против граждан России возбуждают уголовное дело об оправдании терроризма из-за публикаций о Жлобицком. Похожие дела возбуждались в Пскове, Карелии, Архангельской области, Санкт-Петербурге и других регионах России. В июле этого года виновной в оправдании терроризма была признана журналистка Светлана Прокопьева из-за статьи с размышлениями о причинах теракта в Архангельске.

В марте 2019 года за размещение текста о Жлобицком был осужден 25-летний калининградский анархист Вячеслав Лукичев. Перед этим он четыре месяца провел в СИЗО. Суд приговорил его к штрафу 300 тысяч рублей.

В октябре 2020 в Вологде суд приговорил к пяти годам заключения местного жителя Сергея Арбузова, которого обвинили в оправдании терроризма из-за поста во "ВКонтакте" о Жлобицком.