Глава ячейки "Аум Синрикё" в России приговорён к 15 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Подмосковья Михаила Устьянцева - лидера российской ячейки религиозной секты "Аум Синрикё" (организация признана террористической и запрещена в России). Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

Устьянцева признали виновным в создании террористического сообщества, организации деятельности террористической организации и создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами. Прокуратура запрашивала 18 лет колонии.

Михаил Устьянцев был задержан 1 мая 2018 года при, как сообщала ФСБ, подготовке очередного собрания последователей "Аум Синрикё".

По версии следствия, в 2010 году Устьянцев и еще несколько человек создали российское подразделение секты "Аум Синрикё". Он занимался распространением среди жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Волгограда религиозной доктрины, диктующей приносить ему деньги, которые, как утверждает следствие, он передавал японским руководителям религиозной организации, тем самым финансируя терроризм. Кроме того, Устьянцев с сообщниками вели идейную пропаганду через соцсети. Они рассылали приглашения на оздоровительные курсы, оплатив которые люди только через некоторое время узнавали, что занятия проводят последователи "Аум Синрикё".