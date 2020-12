Из Шотландии с нуаром. Артемий Троицкий и жестокий романс

Хедлайнер сто семьдесят пятого выпуска подкаста и радиопрограммы "Музыка на Свободе"​ – шотландская нуар-исполнительница Пинки Маклюр. Рок-критик Артемий Троицкий особо отмечает двойственный характер дарования своей доброй знакомой: она чудесно поёт и, помимо этого, изготавливает красивейшие витражи. Как известно, талантливый человек талантлив во всём!

Вновь, как и в случае с Лидией Ланч, позволю себе воспользоваться положением ведущего подкаста "Музыка на Свободе", чтобы предоставить слово любимой артистке и личной подруге. Делаю это с чистой совестью: речь пойдёт не о панк-экстремисте, а о даме высокохудожественной во всех отношениях! Зовут её Пинки Маклюр, живёт она в северо-восточной Шотландии и известна, в первую очередь, как изготовительница прекрасных витражей. Если вы захотите найти интернет-справки о Pinkie Maclure, то попадётся вам скорее витражных дел мастерица, а никакая не певица! Ничуть не преуменьшая художественные таланты Пинки, могу ответственно заявить, что это несправедливо: певица она тоже выдающаяся.

Когда я написал мисс Маклюр, что хочу рассказать о ней слушателям своего подкаста и читателям его текстовой версии, певица прислала мне два раритетных диска. На одном – её самая первая запись, сделанная в 1983 году совместно с композитором и клавишником Дэвидом Хэрроу. Эта перепевка баллады-заклинания "Не уходи" английского фолк-мистика Джона Мартина завершает единственный сольный альбом Хэрроу The Succession. После этого Пинки выпустила два сольных альбома – Unman (1986) и This Dirty Life (1989), совместно с ансамблем The Puritan(s). Это был период эстетических шатаний и экспериментов: первая запись – электронные коллажи с экстремальным вокалом (у певицы необычайно широкий голосовой диапазон, более четырёх октав); вторая – скорее, авангардный джаз.

David Harrow и Pinkie Maclure с песенкой Don’t You Go

И стиль, и аккомпанирующий состав Маклюр более-менее устаканились в 1994 году, когда в Лондоне на записи своего третьего альбома Favourite она познакомилась с английским гитаристом и продюсером Джоном Уиллсом. Они создали прекрасную пару и не расстаются по сей день, хотя и выступали под разными названиями. Второй редчайший диск, который Пинки мне прислала, – греческий(!) сборник Boarding Pass, на котором имеется трек дуэта Fingerfood (Маклюр и Уиллс) – изумительная версия душераздирающей песни "В разбитых грёзах", впервые спетой в 1973 году Родом Стюартом в сопровождении давным-давно забытой группы Python Lee Jackson. Пинки специально попросила меня включить эту мало кем слышанную запись 1997 года в подкаст – и, кажется, я понимаю почему. Эта песня характерна для сформировавшегося в тот период, явно не без влияния Джона Уиллса, фирменного стиля артистки. Британская критика, пытаясь описать этот стиль, жонглирует терминами "фолк", "кабаре", "психоделия"... Я бы сказал привычно по-русски: "жестокий романс". Но, конечно, в современном обрамлении и с массой интересных вокальных и инструментальных прибамбасов. Приблизительно можно описать и так: усугублённая и предельно минорная Кейт Буш.

ingerfood с композицией In a Broken Dream

Коммерческий успех трагикомическому творчеству Пинки и Джона не сопутствовал: четвёртый альбом, From Memorial Crossing (2000), принёс только убытки, и именно в этот период, ради приработка, певица занялась изготовлением витражей. Следующий альбом, This Day and Age (2003), дуэт выпустил под латинским названием Lumen. Затем – Cat’s Cradle (2004; помните великий роман Курта Воннегута? – но здесь ассоциация, скорее, с детской игрой), и очередная смена названия – Pumajaw. Как объяснила Пинки, это не "челюсть пумы", а просто смесь букв из её и Джона имён и фамилий. Уже под этим названием, где-то в конце нулевых, я привёз любимый дуэт выступить в России, и мы, наконец-то, познакомились очно. Надо сказать, что романтико-депрессивные песни британцев пришлись нашей публике очень по вкусу.

Pumajaw с композицией Tallulah

У Pumajaw вышло 4 альбома; предпоследний называется "Демон Мяу-Мяу" (2011) и, как обычно, отправляет слушателей в мир тёмных сказок, страстных драм и жестокой клоунады. Полагаю, что в России, стране с надломленной психикой, крайне невесёлые песни шотландского дуэта нашли бы отклик, но на здоровом Западе они оставались уделом чудаковатого меньшинства. И своим следующим ходом Пинки Маклюр попыталась, не меняя концепции и настроения, пробить ход к более широкой аудитории. "Песня Нуар" (2014) – собрание как собственных сочинений, так и знаменитых классических песен и мелодий в "зловещем" ключе, в том числе любимые страшилки из фильмов Дэвида Линча и Квентина Тарантино.

Pumajaw с композицией In the Never-Never

Премьера театрального мультимедиа-представления (режиссёр Грэм Мэйли) состоялась на знаменитом фестивале в Эдинбурге, после чего антреприза отправилась на гастроли. Успех был, но Пинки очень устала и взяла отгул на несколько лет, сосредоточившись на визуальных искусствах. Только в двадцатом году они с Джоном снова засели в студии, записали сингл "Безымянное Сейчас" и заканчивают работу над новым альбомом. Я буду держать вас в курсе!

Плей-лист 175-го выпуска "Музыки на Свободе":

1. The Mystery Lights (USA). It’s Alright, LP Too Much Tension!

2. Emilia (Finland). Satan in Love, LP Satan in Love: Rare Finnish Synth-Pop & Disco 1979-1992

3. Piritta (Finland). Ota, LP Dance for Ypur Life: Rare Finnish Disco & Funk 1976-1986

4. Bloodshot Bill (Canada). Only Girl, LP Come Get Your Love Right Now

5. David Harrow ft. Pinkie Maclure (UK). Don’t You Go, LP The Succession

6. Fingerfood (UK). In a Broken Dream, LP Boarding Pass

7. Pinkie Maclure (UK). Heartsease, LP Favourite

8. Lumen (UK). Pearls, LP This Day and Age

9. Pumajaw (UK). Tallulah, LP Demon Meow Meow

10. Pumajaw (UK). In the Never-Never, LP Song Noir

11. Houses of Heaven (USA). Dissolve the Floor, LP Silent Places

12. Besh O Drom (Hungary). Jamange, LP 20

