В Петербурге выбрали нового главу избиркома после конфликта с ЦИК

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга 26 ноября провела тайное голосование и выбрала на должность председателя главу Курортного района города Наталью Чечину. Об этом сообщает zaks.ru.

За Чечину проголосовало 13 из 14 членов горизбиркома. Против был только один член комиссии. Чечину на эту должность рекомендовала Центральная избирательная комиссия, затем ее кандидатуру утвердил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Выборы председателя прошли после отставки предыдущего главы избиркома Виктора Миненко, который конфликтовал с ЦИК России.