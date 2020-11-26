В Петербурге выбрали нового главу избиркома после конфликта с ЦИК

Избирательная комиссия Санкт-Петербурга 26 ноября провела тайное голосование и выбрала на должность председателя главу Курортного района города Наталью Чечину. Об этом сообщает zaks.ru.
За Чечину проголосовало 13 из 14 членов горизбиркома. Против был только один член комиссии. Чечину на эту должность рекомендовала Центральная избирательная комиссия, затем ее кандидатуру утвердил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Выборы председателя прошли после отставки предыдущего главы избиркома Виктора Миненко, который конфликтовал с ЦИК России.
- В конце сентября 2020 года ЦИК в третий раз признал неудовлетворительной работу петербургского горизбиркома из-за непроведения дополнительных выборов в Законодательное собрание города. Выборы должны были пройти весной, но из-за пандемии коронавируса процедуру перенесли. В единый день голосования в сентябре процедура не состоялась.
- После муниципальных выборов в Петербурге в 2019 году ЦИК признавал неудовлетворительной работу Горизбиркома из-за большого числа нарушений. Глава ЦИК Элла Памфилова сравнивала кампанию "со страшным сном" и называла конкретных депутатов Госдумы, которые могли вмешиваться в муниципальные выборы. ЦИК назвал "беспрецедентным" число нарушений во время выборов 2019 года.
- Виктор Миненко оставил пост главы петербургского избиркома в ноябре этого года. Сразу после этого в СМИ стала появляться информация, что его место займет Наталья Чечина. Она с января 2019 года занимала должность главы администрации Курортного района. Чечина работала в Курортном районе с 1990-х годов, в том числе и во времена, когда главой администрации этого района был действующий губернатор Петербурга Александр Беглов.
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