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Константину Котову отказали в условно-досрочном освобождении

Константин Котов

Суд во Владимирской области отказался освободитьусловно-досрочно активиста Константина Котова, осужденному на полтора года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Об этом на своей странице в фейсбук сообщила московский муниципальный депутат Елена Филина.

По её словам, сотрудники колонии не хотят выпускать Котова на 9 дней раньше полного срока так как считают, что активист "не исправился".

Котов был приговорён к 4 годам колонии в 2019 году. В феврале этого года кассация отправляла его дело на пересмотр в Мосгорсуд, тот сократил срок заключения более чем в два раза.

В 2019 году полиция неоднократно задерживала оппозиционера на акциях протеста. Последний раз он был задержан 10 августа. Утверждалось, что он участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги. Радио Свобода публиковало видеозапись его задержания, где видно, что заявления полицейских ложны, а активист не успел принять участия в акции.

  • Котов – второй человек, осуждённый по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. Первым был активист Ильдар Дадин. В 2015 году суд приговорил его к трём годам колонии. В феврале 2017 года, после решения Конституционного суда приговор Дадину был отменен Верховным судом за отсутствием состава преступления.

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