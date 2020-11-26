Константину Котову отказали в условно-досрочном освобождении

Суд во Владимирской области отказался освободитьусловно-досрочно активиста Константина Котова, осужденному на полтора года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов. Об этом на своей странице в фейсбук сообщила московский муниципальный депутат Елена Филина.

По её словам, сотрудники колонии не хотят выпускать Котова на 9 дней раньше полного срока так как считают, что активист "не исправился".

Котов был приговорён к 4 годам колонии в 2019 году. В феврале этого года кассация отправляла его дело на пересмотр в Мосгорсуд, тот сократил срок заключения более чем в два раза.

В 2019 году полиция неоднократно задерживала оппозиционера на акциях протеста. Последний раз он был задержан 10 августа. Утверждалось, что он участвовал в несогласованном шествии, держал в руках плакат и скандировал лозунги. Радио Свобода публиковало видеозапись его задержания, где видно, что заявления полицейских ложны, а активист не успел принять участия в акции.