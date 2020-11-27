Росавиация обвинила руководство "Победы" за виражи в защиту Дзюбы

Комиссия Росавиации назвала руководство авиакомпании "Победа" ответственным за авиационный инцидент, который произошёл во время рейса из Москвы в Екатеринбург 11 ноября. Пилоты отклонились от курса и пролетели по траектории, похожей на фаллический символ. Об этом говорится в отчете ведомства, опубликованном в телеграм-канале Aviaincidents, которое приводит РБК.

Причиной авиационного инцидента явилось принятие экипажем самовольного решения об отступлении от утвержденного плана полета регулярного рейса с 102 пассажирами на борту, сообщается в документе. В Росавиации посчитали, что действия пилотов могли сказаться на безопасности полета.

Необходимость маневров по подобной траектории пилоты объяснили подозрением на неисправность датчиков ориентации. В отчете комиссии указано, что свидетельств того, что датчики действительно были неисправны, не найдено.

Кроме того, комиссия в ходе расследования обнаружила факты, которые могут указывать на "намеренные действия руководства" "Победы". За день до происшествия, 10 ноября, пилоты другого рейса авиакомпании хотели выполнить полёт по схожей траектории, но тогда диспетчеры запретили это сделать.

Комиссия Росавиации рекомендовала "Аэрофлоту" рассмотреть вопрос о соответствии руководства дочерней авиакомпании "Победа" занимаемой должности.

Самолёт авиакомпании "Победа", следовавший рейсом из Москвы в Екатеринбург 11 ноября, осуществил виражи в воздушном пространстве Башкирии — над Нефтекамском. Их траектория была похожа на фаллический символ.

Представитель "Победы" тогда предположил, что капитаны авиакомпании "так выразили поддержку капитану сборной России по футболу Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле".

8 ноября в сети было опубликовано видео, которое Дзюба сам записал на свой телефон, он занимается на нём мастурбацией. После этого игрок был отстранён от матчей сборной России.

