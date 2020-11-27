Бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко арестован до 25 января

В Москве по ходатайству следствия арестован бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко, которого обвиняют в злоупотреблении полномочий.
По решению Басманного суда, Максименко останется под стражей до 25 января.
О его задержании стало известно днём ранее из сообщения Следственного комитета России.
По версии следствия, в 2018 году Валерий Максименко незаконно организовал получение госконтрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы". В результате, как утверждает обвинение, не были введены в эксплуатацию 14 объектов, а из-за дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение контрактов государству был нанесён ущерб на сумму более 189 миллионов рублей.
Сам Максименко вину не признаёт.
Валерий Максименко был назначен на должность заместителя директора ФСИН в 2016 году. Среди прочего он отвечал за взаимодействие со СМИ. Многие правозащитники отмечали, что при нём ведомство стало наиболее открытым из всех силовых структур.
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