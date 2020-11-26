В Москве задержан бывший замглавы ФСИН Валерий Максименко

В Москве задержан бывший заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко, сообщает телеканал "Дождь".

Ранее на сайте Следственного комитета России появилась информация о том, что против Максименко возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2018 году замглавы ФСИН "незаконно организовал заключение государственных контрактов на строительство и ремонт объектов по федеральной целевой программе "Развитие уголовно-исполнительной системы". При этом строительная организация заведомо не обладала производственными и кадровыми ресурсами для их исполнения". В результате действий Максименко, как сообщает СК, "не были введены в эксплуатацию 14 объектов уголовно-исполнительной системы", а из-за дополнительных затрат на строительство и штрафы за несвоевременное выполнение государственных контрактов государству был нанесён ущерб в 189 миллионов рублей.

Валерий Максименко был назначен на должность заместителя директора ФСИН в 2016 году. Среди прочего он отвечал за взаимодействие со СМИ. Многие правозащитники отмечали, что при нём ведомство стало наиболее открытым из всех силовых структур.

В ноябре прошлого года Валерий Максименко заявил, что больше не будет давать комментарии журналистам, намекнув, что это решение его начальства. При этом он добавил, что "это к лучшему", так как иногда ему стыдно комментировать работу ведомства. В качестве примера Максименко привёл начальника одной из колоний в Красноярском крае, который окунул заключённого головой в унитаз, а затем пошёл на повышение, став исполняющим обязанности первого заместителя управления. "Со стыда хочется под землю провалиться", – резюмировал тогда Максименко.

Спустя несколько дней СМИ сообщили, что Максименко подал рапорт об отставке, связав это с запретом давать комментарии и назначением директором ФСИН главы управления ФСБ по Красноярскому краю Александра Калашникова. В 2012 году Калашников запомнился тем, что причислил правозащитный центр "Мемориал" и движение за права избирателей "Голос" к экстремистским организациям и поддержал силовой разгон протестных акций. Сам Максименко новость о подаче заявления об отставке не комментировал.

18 марта Путин своим указом отправил Максименко в отставку.