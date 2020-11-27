Среди россиян с низкими доходами стало больше недовольных Путиным

Общее неодобрение работы президента России Владимира Путина с начала года выросло с 31-го до 34-х процентов, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на результаты опроса "Левада-центра".

Исследование показало, что работой Путина не удовлетворены, в частности, 56 процентов респондентов, указавших свой род занятий как "предприниматель". В январе такой же ответ дали 54 процента бизнесменов. Критику объясняют тем, что именно бизнесмены больше всего пострадали из-за коронавируса и отсутствия мер поддержки.

Также число тех, кто не удовлетворён действиями Владимира Путина, возросло среди обозначивших свой финансовый статус как "едва хватает на еду" - 37 процентов против 31-го в начале года. Среди других категорий, где растёт недовольство, граждане в возрасте от 18 до 40 лет и люди со средним специальным образованием.

Максимальную симпатию к работе Путина проявляют россияне старше 55 лет, жители сёл и люди с уровнем образования ниже среднего.

Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина не одобряют 39 процентов опрошенных, правительства в целом – ровно половина респондентов. При этом работой Мишустина и его кабинета не довольны две трети из числа опрошенных "Левада-центром" предпринимателей.

Исследование проводилось с 19 по 26 ноября. В нём участвовали свыше 1600 человек.