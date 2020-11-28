Депутат из Ейска, которая хочет стать президентом России

24-летняя Дарья Гаврилова выросла в маленькой станице Краснодарского края. Она мечтала стать врачом и работать на скорой помощи. Война с Украиной и сюжеты на российском федеральном телевидении заставили Дарью заняться политикой. Дарья переехала в город Ейск, стала выходить на пикеты и работать наблюдателем. В 2019 году активистка выдвинула свою кандидатуру на выборы в городской совет Ейска. Дарья стала депутатом и начала работать фельдшером на станции скорой помощи. Но вскоре активистка поняла, что нельзя изменить систему здравоохранения, не изменив политическую систему в целом. В интервью Радио Свобода Дарья Гаврилова рассказала о самоуправлении как о способе взросления и о своих планах стать президентом России.

– Почему вы заинтересовались политикой?

– В 2014 году я жила в деревне, мне было 17 лет, я училась в школе. Каждый день по телевизору показывали Олимпиаду и события на Украине. Полдня шли сюжеты, как в России все хорошо, а полдня показывали стычки на Майдане. Когда я выходила на улицу, я видела несоответствие настоящей жизни россиян пропагандистским сюжетам на центральном телевидении. Я поняла, что хочу начать решать реальные проблемы людей и сделать так, чтобы появилось это соответствие.

– То есть на ваше решение повлияла война в Украине?

С экрана телевизора врали о доступной медицине, а мои односельчане не могли вовремя получить помощь в поликлинике

– В украинском конфликте меня поразило, что в 21-м веке происходит такое бессмысленное насилие. Я считаю, что мы все живем в одном мире и все мы – граждане мира. Границы – это условное понятие, и у человечества уже достаточно знаний в разных сферах, чтобы жить мирно и свободно. Но, в первую очередь, на меня повлияли телевизионные сюжеты о том, как Россия встает с колен, и о растущем благосостоянии российских граждан. Моя мама работала на кирпичном заводе и получала 8 тысяч рублей. С экрана телевизора врали о доступной медицине, а мои односельчане не могли вовремя получить помощь в поликлинике, потому что большие очереди и специалистов не хватает. Глубинка, где я жила, постепенно умирает. Никаких возможностей для развития я в своей станице не видела: только пустоту и безнадегу. У жителей моей станицы был один путь: днем батрачить за копейки, а вечером напиваться, потому что другие развлечения жителям моей деревни недоступны. Многие жители деревень стремятся переехать в город. Жизнь в городе лучше, но ненамного. В городах людям приходится работать изо всех сил за зарплату, которой едва хватает на оплату аренды квартиры и простые нужды. У большинства людей нет финансовой независимости, они живут в экономическом рабстве у государства от зарплаты до зарплаты, которой хватает на еду и коммуналку. Возможностей развиваться, получать хорошее образование, путешествовать у большинства россиян нет. Они думают только о том, как заработать денег, чтобы хватало на нормальную жизнь, а не существование. Я поняла, что такого не должно быть в стране, у которой достаточно ресурсов.

– Какой выход вы нашли лично для себя?

– Я с детства хотела быть врачом. Я поступила в медицинский колледж Ейска и переехала в этот город. Все больше начала интересоваться политикой, потому что медицина тесно с ней связана. С 2015 года я была наблюдателем на выборах в разных городах Краснодарского края. Когда вышел фильм “Он вам не Димон”, я возмутилась и вышла в пикет. Я написала на плакате: “Я здесь, потому что про яхты и дворцы Медведева ничего не рассказывают по телевизору”. Во время этих событий я познакомилась со школьным учителем Александром Коровайным, который чуть позже стал депутатом районного совета Ейска. Я начала посещать сессии и комиссии депутатов райсовета. В 2019 году я и мой парень Никита Нестеренко решили баллотироваться в депутаты горсовета Ейска. Нашими конкурентами были единороссы и члены партии ЛДПР.

– Ваши конкуренты во время избирательной кампании признавались, что они члены партии “Единая Россия”?

– Часто они старались не упоминать “Единую Россию”, но, когда мы напрямую спрашивали, отвечали, что состоят в партии или являются ее сторонниками.

– Избирателей не удивлял ваш возраст?

– Жители города не верили в институт выборов, их смущал и наш возраст, и отсутствие опыта. Но депутаты от “Единой России” людям, видимо, так уже надоели, что они решили дать нам шанс. На мой взгляд, пенсионная реформа отвратила от “Единой России” многих избирателей. Предыдущий совет городских депутатов почти полностью состоял из провластных депутатов. Я видела на профильных комиссиях, как работали депутаты от “Единой России”. Они голосовали как по команде, на мой взгляд. Мне казалось странным, что народные избранники даже не пытаются вникнуть в такие важные для горожан вопросы, как повышение налогов и стоимости услуг ЖКХ. На момент предвыборной кампании было понимание, что даже я, у которой нет юридического и финансового образования, но есть желание разобраться в проблеме, могу больше пользы в качестве депутата принести людям, чем народные избранники от правящей партии, способные, по моему мнению, только без лишних слов поднимать руку. Жители города благодаря нам увидели, как кандидаты проводят нормальную избирательную кампанию. Забавно, что единороссы, почувствовав конкуренцию, тоже начали ходить по квартирам и общаться с людьми.

– Какой была ваша программа на выборах?

Голосование было протестное, люди отдали голоса за независимых кандидатов

– Я в простой черно-белой листовке написала, что меня интересует социальная политика, здравоохранение и экология. Я ничего избирателям не обещала, лишь написала, что хочу попробовать и буду стараться. Бюджет в городе маленький, и было бы враньем обещать решить все и сразу. В Ейске – четырехмандатные избирательные округа, и у меня были шансы пройти. Голосование было протестное, люди отдали голоса за независимых кандидатов. Меня выбрали – я заняла второе место на округе.

– Чем вы как депутат городского совета сейчас занимаетесь?

– Я сейчас разбираюсь в мусорной реформе, после начала её реализации в Ейске тариф вывоза мусора возрос на 60 процентов. Качество предоставления услуг снизилось. Я поговорила с экспертами, изучила исследования и выяснила, что люди не производят столько мусора, сколько указано в нормативах. По моим данным, исследование провели халатно, норматив завысили. Я подготовила жалобу прокурору, изложила все факты и попросила провести проверку. Если прокурор не отреагирует, я пойду в арбитражный суд.

– На независимых депутатов и кандидатов в депутаты в российских регионах нередко нападают. Перед выборами в сентябре неизвестный порезал лицо стороннику Навального и кандидату в депутаты городского совета Липецка Александру Наумову. В октябре избили железными прутьями кандидата в депутаты городской думы Ульяновска Алмаза Кучембаева. Вам из-за политической деятельности когда-либо угрожали?

Я критиковала обнуление Путина в социальных сетях и два раза вставала в пикеты против поправок к Конституции

– В этом году нам передали кулуарную информацию, что из-за выступлений против поправок к Конституции ФСБ получит карт-бланш и на нас могут начать жестко давить, устраивать провокации, вплоть до подбрасывания наркотиков. Но я все равно критиковала обнуление Путина в социальных сетях и два раза вставала в пикеты против поправок к Конституции. Информация об угрозах поступила, когда мы собирали и готовили наблюдателей на общероссийское голосование по поправкам к Конституции, чтобы максимально зафиксировать все нарушения и вероятные фальсификации. Когда я стояла в пикете против поправок к Конституции, ко мне подошел сотрудник полиции и сказал, что я раскачиваю лодку. По мнению полицейского, мне кто-то выдал плакат и заставил встать в пикет. Силовик сказал, что на каждого собирается папочка. Вскоре после этого к депутату и моему другу Никите Нестеренко силовики пришли на работу в порт Ейска и искали в шкафчиках наркотики. Запрещенные вещества не нашли, но Никиту после этого начальство попросило уволиться по собственному желанию. Он уволился и долго не может найти другую работу.

– Вы работаете по профессии?

Невозможно изменить положение медицинских работников и здравоохранение, не изменив политическую систему

– Я начала работать фельдшером на скорой помощи перед началом эпидемии коронавируса. Из-за нехватки медицинских работников меня, начинающего специалиста, поставили одну на линию. По трудовому законодательству фельдшерская бригада должна состоять из двух фельдшеров. А я как начинающий специалист должна была работать вместе с опытным фельдшером. Я закончила колледж с красным дипломом, посвящала учебе большую часть своего времени, во время получения образования делала упор на изучении навыков оказания неотложной помощи, но практического опыта у меня было мало. Из-за неопытности мне было страшно на вызовах самостоятельно принимать решение. Я так боялась сделать ошибку и кому-нибудь навредить, что решила уйти из скорой помощи. Кроме того, мою работу плохо оплачивали. Я работала полные сутки через трое и зарабатывала 18 тысяч рублей. У станции скорой помощи много проблем: старые машины, устаревшее оборудование, мало бригад. Я поняла, что невозможно изменить положение медицинских работников и здравоохранение, не изменив политическую систему. Депутаты горсовета зарплату не получают. Сейчас я работу найти не могу. Возможно, работодатели мне отказывают из-за того, что у меня имидж оппозиции. Хотя я не оппозиция, а муниципальный депутат и пытаюсь помочь людям решить их насущные проблемы. Пока я как-то справляюсь: мне помогает мама, и у меня есть небольшие накопления.

– Я вижу, как живут европейские страны. Я уверена, что качество жизни в России может быть не хуже качества жизни, например, в Швеции. Я заметила, что многие люди сейчас погрузились в апатию, депрессию и негативизм. Я тоже эмоциональный человек и иногда чувствую выгорание, особенно когда я пишу сотни запросов по обращениям граждан, а в ответ часто получаю пустоту. Но я вижу, что маленькими шажками мы идем в сторону прогресса. Тот факт, что меня избрали в депутаты и что вообще сейчас в городском совете 9 независимых депутатов из 20, внушает оптимизм.

– Откуда вы знаете о жизни в Швеции?

– Я никогда не была за границей. На западные страны я смотрю в интернете. Но этого достаточно, чтобы сравнивать и делать выводы.

– Каковы ваши политические амбиции?

Избиратели смотрят на нас и видят, как должны работать депутаты, как должны проходить выборы

– У меня глобальные планы: в перспективе я хочу быть президентом России. Но для этого мне надо набраться опыта, понять, как политическая система устроена. Сейчас я не могу сильно влиять на политическую повестку в общем. Я открыто выражаю свое мнение по важным политическим вопросам, подробно объясняю людям свою позицию и делюсь информацией – пока так. Я думаю, что независимые муниципальные депутаты помимо решения проблем горожан, помогают формированию политической культуры. Избиратели смотрят на нас и видят, как должны работать депутаты, как должны проходить выборы и предвыборные кампании, как можно противостоять фальсификациям.

– Какой вы хотели бы видеть Россию? В какую сторону, на ваш взгляд, она должна меняться?

– В первую очередь, в России должна быть полная интеллектуальная свобода – никакой цензуры, пропаганды и репрессий за выражение мнения. Я хочу, чтобы в России были качественные и доступные образование и медицина. Самое главное, чтобы у людей голова не была занята бытовыми проблемами и выживанием. Я хочу, чтобы у россиян была возможность познавать мир, заниматься творчеством, получать образование. Я хочу, чтобы регионы и муниципалитеты получили большую самостоятельность от центра.

– Есть ли у вас желание эмигрировать в одну из стран, которые уже сейчас в большей степени похожи на Россию, о которой вы мечтаете?

– Я чувствую, что должна жить в России. В другие страны я хочу поехать, только чтобы перенять опыт. Я, например, не понимаю, почему шведы могут использовать мусор для производства энергии, а в России далеко не во всех городах есть пункты приема опасных отходов.

– Можно сказать, что вам близки европейские ценности?

– Я же никогда не была в Европе и росла в российской деревне. Но в интернете была информация, я хотела эффективно её использовать. Я, можно сказать, самостоятельно раскачивала себе маятник для расширения диапазона выбора. Мама меня поддерживала и говорила, что жизнь не ограничивается нашей деревней, нужно стремиться к лучшему и развиваться. Мне было любопытно, что происходит в большом мире. Опыт европейских стран в разных сферах мне казался интересным и прогрессивным. Россиянам внушают, что западные страны нам враги. Многие люди думают, что европейское – значит внедренное чужаками. Нам все время говорят "патриотизм, патриотизм". Но ведь патриотизм нельзя вдолбить, это естественная реакция людей на заботу государства. Мне моя страна нравится, и я хочу быть патриотом, хочу чувствовать, что государство дает мне возможности для развития. Сейчас искусственно создается противопоставление между патриотизмом и следованием европейским ценностям.

Патриотизм нельзя вдолбить, это естественная реакция людей на заботу государства

– Как вы думаете, что вам помогло сформировать независимые взгляды?

– Я думаю, мой активизм связан с тем, как меня воспитывали. Мама всегда прислушивалась к моему мнению. Поэтому сейчас, став взрослой, я уверена в ценности собственных взглядов. И в том, что государство должно к ним прислушиваться. Государство в России – это контролирующий строгий родитель, а народ – дети. Отношения в этой семье нездоровые, патологические. Родитель не заботится о ребенке должным образом, не спрашивает его мнения, не удовлетворяет его базовых потребностей и одновременно все за него пытается решать. В идеале отношения между государством и народом должны быть построены через диалог между взрослым и взрослым. Я хочу, чтобы жители России повзрослели и сказали государству, что они хотят сами распоряжаться своей жизнью. Участие в местном самоуправлении – это первый шаг к самостоятельности, которую народу уже давно пора обрести.