В Петербурге под колёсами БТРа погиб пасынок миллиардера

Управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело после смерти 38-летнего Андрея Кожевина, которого переехал БТР во время военной реконструкции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Подозреваемым по делу проходит председатель правления патриотической организация "Красная звезда" Александр Торопов, пишет "Фонтанка".

По версии следствия, Торопов находился за рулем БТР и наехал на Кожевина в поле у Гатчинского шоссе на полигоне в Красном Селе, где проходило частное мероприятие в военном стиле. По данным издания, предприниматель Михаил Скоров, которому погибший приходится сводным братом, отмечал свой день рождения. ​

Михаил Скоров - сын гендиректора и владельца строительной компании "Дальпитерстрой", миллиардера Аркадия Скорова. С Андреем Кожевиным Скорова-младшего связывали не только родственные отношения, но и бизнес — вдвоем они владели компанией "Геос статика", пишет "Коммерсантъ".

Life сообщает, что движение БТРа должно было начаться по условному сигналу — после стука по броне. Торопову показалось, что сигнал был дан, и он начал движение. Голова Кожевина попала под колесо.

Это не первый подобный инцидент, связанный с "Красной звездой". В 2018 году учредитель организации Павел Бараненко был обвиняемым по делу по аналогичной статье. По данным следствия, он организовал военно-исторический фестиваль в парке Петербурге, во время которого три человека не удержались на танке и упали, двое получили ранения. Дело прекратили из-за примирения сторон. В том же году "Красная звезда" организовала пиротехническое представление на Марсовом поле, во время которого один из снарядов разорвался на земле. Никто не пострадал. Бараненко также становился фигурантом дела о незаконном хранении оружия. При этом во время обыска помимо нескольких десятков самодельных боеприпасов и макетов оружия в подвале его дома нашли бассейн с трёхметровым нильским крокодилом, сообщает "Коммерсантъ".

