Суд обязал МВД выплатить ₽50 тыс. за пытки подростка в полиции

Суд в Санкт-Петербурге обязал МВД выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за пытки несовершеннолетнего Вадима Коваля в полиции. Об этом Радио Свобода сообщили в "Зоне права".

Сам пострадавший оценивал моральный вред в 2,5 миллиона рублей, однако суд в 50 раз снизил размер компенсации. Защита намерена обжаловать это решение в Санкт-Петербургском городском суде.

В мае 2019 года в Петербурге кассир магазина заподозрила, что посетитель – 17-летний Вадим Коваль – совершил кражу. Его задержал охранник магазина, который схватил его за руки и повалил на пол, а потом застегнул наручники за спиной. Подростка доставили в отдел полиции, не проинформировав его законного представителя. Там двое полицейских начали выбивать у Коваля признание в краже, которую он не совершал. Сотрудники ППС Александр Заброда и Евгений Аунинг нанесли ему несколько ударов ногами и резиновой палкой. Как рассказал сам потерпевший, один из полицейских кричал: "Сейчас мы тебя отпетушим". У подростка диагностировали многочисленные гематомы и ссадины.

На полицейских завели уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств. Дело слушалось в особом порядке. Подсудимые вину признали, раскаялись и извинились. Они также частично возместили моральный вред потерпевшему на сумму 150 тысяч рублей.

В феврале суд приговорил Александра Заброду к 1 году и 8 месяцам, а Евгения Аунинга — к 1 году и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Им также запретили работать в правоохранительной системе в течение двух лет.