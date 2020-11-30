Экс-главу минздрава Иркутской области задержали по делу о защитных масках

Следственный комитет задержал бывшего руководителя министерства здравоохранения Иркутской области Наталью Ледяеву, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. В доме Ледяевой прошел обыск. По данным источника "Тайги.инфо", бывшего министра отправили в изолятор временного содержания. Следствие обратилось в суд с ходатайством о мере пресечения для задержанной.

По версии следствия, с мая по октябрь и.о. министра здравоохранения Иркутской области Наталия Ледяева, ее сын и другие люди входили в группу, которая по предварительному сговору похитила из регионального бюджета около 25 млн рублей. Деньги были украдены при исполнении госконтракта на поставку медицинских масок и респираторов для нужд регионального минздрава. СК установил, что Ледяева, используя служебное положение, создала условия для заключения минздравом этого госконтракта. По версии следствия, чиновница знала, что ее сын и другие лица поставят медицинские изделия, не соответствующие его условиям.

В октябре Следственный комитет сообщил, что задержал шестерых фигурантов дела о поставке медицинских масок по поддельным документам в медучреждения Приангарья. Среди них был сын Ледяевой. Остальные фигуранты дела — бизнесмены, причастные к поставке масок в больницы.

После задержания сына Натальи Ледяевой в отношении нее начали проверку, а сама чиновница взяла больничный. В ноябре Ледяева покинула пост министра здравоохранения по собственному желанию.