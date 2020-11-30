Путин даст Лукашенко сделать Беларусь тюрьмой?

В воскресенье 29 ноября в Минске и других городах Беларуси прошли новые акции протеста против режима Александра Лукашенко.

Граждане не признают сфальсифицированные властями результаты выборов президента. Протестующие требуют отставки Александра Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Манифестации и забастовки в Беларуси продолжаются уже более 130 дней.

На совещании с членами правительства, сотрудниками администрации президента и руководителями спецслужб Александр Лукашенко приказал навести в стране "порядок" и "полностью остановить протестные акции". Властям это не удается.

Организаторы уже второе воскресенье подряд проводили децентрализацию манифестаций, что затрудняет действия силовиков. Люди собираются в своих микрорайонах, выходят на "Марш соседей", а в случае атак милиции и ОМОНа уходят в дома, потом возвращаются. Общее количество участников воскресного протеста в Бераруси – десятки тысяч человек. В Минске, по данным правозащитного центра "Весна", милиция задержала свыше 400 человек. Власти признали применение слезоточивого газа и выстрелы в воздух.

5 ноября 2020 года истекли президентские полномочия Лукашенко. Евросоюз, США и Украина не признают его легитимным президентом Беларуси. 20 ноября Лукашенко заявил, что Россия хотела бы приватизировать крупные белорусские предприятия, но он не допустит этого, чтобы "не стать придатком кого-то". 26 ноября в Минске глава МИД РФ Сергей Лавров заявил: "Нас беспокоит текущая ситуация в Белоруссии. Надеемся, что она скоро окончательно нормализуется, в том числе благодаря инициативе президента Белоруссии о конституционной реформе и модернизации политической системы. Осуждаем попытки вмешательства во внутренние дела Белоруссии, попытки подогревания извне конфронтационной активности и навязывание односторонних посреднических услуг".

27 ноября Европейский парламент призвал ужесточить санкции против властей Белоруссии в связи с продолжающимися нарушениями прав человека:"Европарламент подчеркивает, что действия, предпринятые до сих пор ЕС и государствами-членами против режима Лукашенко, недостаточны, и приветствует работу Совета (ЕС) над третьим пакетом санкций, нацеленных на фирмы и олигархов, связанных с режимом Лукашенко; призывает к значительному расширению санкционного списка Евросоюза". Планируется "международное расследование преступлений, совершенных режимом Лукашенко против народа Белоруссии".

30 ноября А.Лукашенко заявил, что хочет проведения до Нового года очной встречи лидеров Евразийского союза: "Началось противоборство, фактически идет неприкрытая экономическая война с переходом на не просто дипломатическую элиту в средствах массовой информации, но уже и горячим запахло... Очень серьезная обстановка вокруг, и нам бы обсудить эти проблемы с глазу на глаз," - сказал Александр Лукашенко

В студии Радио Свобода - журналисты MБХ-Медиа, освещавшие протесты в Беларуси, - Роман Попков и Елена Боровская. Роман Попков отбыл 15-и суточный административный арест в белорусской тюрьме. В эфире политик и публицист Леонид Гозман, белорусский политик и ученый Александр Федута.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 30 ноября в 19-05.

Опрос: Нужно ли России помогать Лукашенко?