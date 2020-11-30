Более 600 тысяч пользователей Рунета вводят запросы о суициде

Более 600 тысяч пользователей Рунета вводят запросы по суицидальной тематике, сообщили в Центре изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды. Почти 100 тысяч пользователей интересуются в интернете историей и способами вооружённых нападений на школы. Всего "деструктивным контентом", в перечень которого организация включила также "агрессивную субкультуру фанатских группировок" и "радикальные формы анархических движений", интересовались с 41 миллиона аккаунтов, из которых почти 2 миллиона "проявляли наибольшую активность".

Кроме того, в Центре мониторинга молодёжной среды сообщили о выявлении более 7 с половиной тысяч сообществ в социальных сетях, посвящённых созданию и распространению "опасного контента". Почти 5 тысяч из них были заблокированы по заявлению организации Роскомнадзором во внесудебном порядке.

В начале октября Российское общество защиты интернета, которое рассчитывает индекс свободы интернета в стране, опубликовало новое исследование за период с апреля по сентябрь этого года, согласно которому индекс впервые опустился ниже нуля. Ранее стало известно, что за текущий год по требованию МВД России было заблокировано 32 тысячи сайтов, содержание которых, по мнению ведомства, разжигало расовую и религиозную вражду, и 2700 материалов, признанных российскими судами экстремистскими.