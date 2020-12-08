Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире

Дороги к свободе
Подписаться
Дороги к свободе

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

Дороги к свободе. Киев-Вашингтон: время Байдена

Дороги к свободе. Киев-Вашингтон: время Байдена
Embed
Дороги к свободе. Киев-Вашингтон: время Байдена

No media source currently available

0:00 0:27:30 0:00
Скачать медиафайл

Через месяц избранный президент США Джо Байден вступит в должность. Как изменятся украинско-американские отношения при 46-м президенте США? Собеседники Виталия Портникова - Валерий Чалый, бывший посол Украины в США и Егор Чернев, председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее НАТО.

Материалы по теме

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG