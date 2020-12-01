СК завёл дело по жалобам воспитанников детдома на избиения

Следственный комитет возбудил уголовное дело после жалоб воспитанников Мокшанского детского дома-интерната для умственно отсталых детей об избиениях и унижениях со стороны директора Заура Иванова. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело заведено по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия. Другие подробности не приводятся.

Ранее на ютуб-канале "Левый Фронт Пенза" был опубликован ролик, в котором воспитанники детского дома-интерната в поселке Мокша Пензенской области рассказывают, что директор Иванов избивает их. Кроме того, по словам воспитанников, директор часто выпивает, оскорбляет девушек и угрожает переломать им руки и ноги.

Сам Иванов в разговоре с "7×7 " отрицал обвинения. Он рассказал, что 30 лет прослужил в армии и участвовал в двух чеченских кампаниях По его словам, он относится к воспитанникам дисциплинированно и строго, но никогда их не бил. "Я в армии-то ни одного солдата пальцем не трогал. А тут дети больные — куда?", — сказал директор.

Он считает, что видео опубликовали через Российский детский фонд, с которым летом у Иванова был конфликт, и сотрудники фонда обещали "припомнить ему" это, сообщает "Медиазона".

После публикации ролика пензенский губернатор Иван Белозерцев потребовал уволить Иванова. Прокуратура и региональное следственное управление начали проверки.