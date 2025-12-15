"Игры кончились!" Новый президент Чили наведет "железный порядок"

Ссылки для упрощенного доступа

В Чили 14 декабря состоялся второй тур всеобщих выборов – одновременно президента, Палаты депутатов и части Сената – которые заранее, который раз, называли одними из самых судьбоносных и знаковых со времен конца военной диктатуры. За кресло главы государства боролись два кандидата, являющихся крайними противоположностями друг друга – коммунистка и откровенно правый поклонник Дональда Трампа и Пиночета. Победил второй – Хосе Антонио Каст.

Президентом Чили в минувшее воскресенье был избран Хосе Антонио Каст, во втором туре значительно опередивший свою главную соперницу (всего на пост главы государства претендовали 8 человек), кандидата от левых сил Жанетт Хара. Каст набрал более 58 процентов голосов, в то время как Хара, член Коммунистической партии Чили и бывшая министр труда, получила чуть менее 42 процентов. По итогам первого тура Жанетт Хара лидировала, однако опросы предсказывали конечную победу Каста – который теперь сменит в президентском кресле социалиста Габриэля Борича.

Хосе Антонио Каст со своими сторонниками. Весна 2025 года
Хосе Антонио Каст со своими сторонниками. Весна 2025 года

Два политика, сражавшихся сейчас за кресло главы Республики Чили, представляют два совершенно непримиримых лагеря, а их противостояние полностью отражает сильный социально-политический раскол в стране, дошедший в последние годы до точки кипения. С 2019 года Чили периодически сотрясают волны уличных демонстраций и бунтов, то затухающие на время, то разгорающиеся вновь.

Чили сегодня – по-прежнему самая дорогая страна Латинской Америки, в которой цены на базовые товары и услуги вполне сопоставимы с западноевропейскими. Однако доходы большей части населения остались примерно такими же, как и десятилетия назад. Зарплаты, пособия и пенсии у подавляющей части жителей чилийских городов низки, а системы здравоохранения, образования и социального обеспечения работают все хуже.

Столкновения манифестантов, участников демонстрации профсоюзов, с полицией в отмечаемый в Чили День труда. 1 мая 2024 года
Столкновения манифестантов, участников демонстрации профсоюзов, с полицией в отмечаемый в Чили День труда. 1 мая 2024 года

Рост экономического неравенства в Чили участники уличных манифестаций считают наследием времен Пиночета. К примеру, много десятилетий назад военная хунта приватизировала всю систему высшего образования, и до сих пор в стране почти нет бесплатных государственных или доступных для бедноты частных вузов.

75 процентов чилийцев, судя по последним опросам, полагают, что наследие Пиночета, как административно-политическое, так и идеологическое, все еще ощущается каждый день и влияет на их жизнь. Однако в Чили, в основном на консервативном севере и на раздираемом местными конфликтами юге страны (между чилийцами европейского происхождения и коренными индейцами и метисами), все еще немало и сторонников диктатуры, обожествляющих покойного Пиночета и считающих, что он в 1973 году спас Чили от "большевистского переворота".

59-летний Хосе Антонио Каст, отец девятерых детей – откровенно ультраправый популист, предвыборная кампания которого базировалась на доктринах одновременно старомодного консервативного католицизма ("Ничего не было бы возможно, если бы на нашей стороне не было Бога" – одно из его любимых высказываний) и экономического неолиберализма. Он немец по происхождению, сын бывшего нациста и офицера вермахта Михеля Мартина Каста, бежавшего в Латинскую Америку после Второй мировой войны.

Хосе Антонио Каст
Хосе Антонио Каст

У всей семьи Каст политика – давний бизнес. Его старший брат Мигель (Михель, в честь отца) Каст (родившийся в 1948 году и умерший в 1983 году от рака) занимал разные государственные должности во время диктатуры Аугусто Пиночета, в том числе посты министра труда и президента Центрального банка Чили. Избранный чилийский президент также является дядей бывшего члена Палаты депутатов Пабло Каста и нынешнего сенатора Фелипе Каста.

Хосе Антонио Каста очень часто называют "чилийским Трампом" (фанатичным поклонником которого он давно является) и еще сравнивают с бывшим бразильским президентом Жаиром Болсонару (в прошлом офицером-десантником времен правления военных, 25 ноября этого года осужденным на 27 лет лишения свободы по делу о попытке государственного переворота и призывы к массовым беспорядкам после того, как он проиграл очередные выборы).

Каст откровенно заявляет, что выступает за "твердую руку", жесткий закон и порядок, нерегулируемый капитализм, восхищается Пиночетом и его старой Конституцией, ненавидит социальный прогресс, женщин, иммигрантов, индейцев, ЛГБТ-сообщество, не верит в глобальные изменения климата и обещает силой депортировать из Чили всех мигрантов и построить заграждение (глубокий ров и высокую стену) вдоль длинной северной границы страны с Боливией и Перу.

Сторонники Хосе Антонио Каста в 2021 году, во время его первой избирательной кампании
Сторонники Хосе Антонио Каста в 2021 году, во время его первой избирательной кампании

Еще во время своей первой президентской кампании 2021 года (которую он проиграл Габриэлю Боричу) Хосе Антонио Каст, выдвигавшийся от собственной, основанной им в 2019 году ультраправой Республиканской партии, использовал знаковый лозунг "Сделаем Чили вновь великой". С тех пор все его лозунги и взгляды ничуть не поменялись.

Успех Каста на нынешних выборах, очевидно, отражает взгляды большинства населения консервативных провинций и разочаровавшихся в традиционных партиях и политиках представителей городского среднего класса, которому действительно надоели рост преступности, насилие и хаос на улицах и волны нелегальных иммигрантов, перебирающихся в Чили из менее благополучных и более бедных государств континента, вроде Венесуэлы, Перу или Боливии. По оценкам Национального статистического института Чили, в этой стране с официальным населением в 18 миллионов 660 тысяч человек находятся сегодня более 300 тысяч нелегальных мигрантов (в подавляющем большинстве из Венесуэлы).

Идеи Каста явно нашли отклик у чилийцев: согласно недавнему исследованию Ipsos Group (авторитетной международной маркетинговой компании, известной своими соцопросами), почти две трети опрошенных жителей страны сегодня считают преступность главной проблемой общества – что вдвое превышает среднемировой показатель.

Памятный марш в преддверии 50-й годовщины военного переворота в Чили 1973 года. Сантьяго, 10 сентября 2023 года
Памятный марш в преддверии 50-й годовщины военного переворота в Чили 1973 года. Сантьяго, 10 сентября 2023 года

В ноябре Хосе Антонио Каст предупредил всех мигрантов, что у них осталось чуть более 100 дней, чтобы "самостоятельно депортироваться" до его вступления в должность – иначе их всех вышлют под дулами автоматов сразу после принесения им президентской присяги в марте следующего года. По его словам, если они уедут самостоятельно, то смогут забрать с собой свои вещи, вместо того чтобы быть "схваченными и высланными в одних трусах". Эти предупреждения вызвали напряженность на северных границах страны, так как некоторые мигранты из Чили уже массово бегут в Перу. Из-за этого перуанский президент Хосе Хери был вынужден ввести в провинциях, граничащих с Чили, режим чрезвычайного положения.

Среди других латиноамериканских лидеров у Хосе Антонио Каста есть как сторонники, так и открытие противники. После обнародования результатов голосования и известий о победе Каста президент соседней Аргентины Хавьер Милей опубликовал в своем аккаунте в Х карту Латинской Америки, на которой видно, что Аргентина, Боливия, Парагвай, Перу Эквадор и теперь Чили управляются правыми политиками, и подписал ее словами "Свобода наступает!". В ответ левый президент Колумбии Густаво Петро переопубликовал у себя твит Милея – как предупреждение перед выборами в его стране в следующем году. Петро написал:

"С юга и с севера (имеются в виду США – прим. РС) дуют ветра смерти. Внимание, великие колумбийцы, они идут за нами, и мы должны сопротивляться, высоко подняв шпагу Боливара и шагая как победители. Мой твит о поражении прогрессистов в Чили был заблокирован, надеюсь, его восстановят".

"Чили нужен порядок, страна вновь будет свободна от преступности, страданий и страха", – заявил Хосе Антонио Каст в победной речи вечером воскресенье, выступая перед штабом своей предвыборной кампании в престижном районе Сантьяго, добавив, что будет "безжалостно преследовать преступников и сажать их в тюрьму. Его сторонники, многие из которых несли на плечах чилийские флаги, разразились ликованием, а проезжающие водители сигналили в знак поддержки – причем из окон некоторых автомобилей торчали плакаты с надписями вроде "Прощайте, нелегалы!" и "Игры кончились!".

