"Игры кончились!" Новый президент Чили наведет "железный порядок"

В Чили 14 декабря состоялся второй тур всеобщих выборов – одновременно президента, Палаты депутатов и части Сената – которые заранее, который раз, называли одними из самых судьбоносных и знаковых со времен конца военной диктатуры. За кресло главы государства боролись два кандидата, являющихся крайними противоположностями друг друга – коммунистка и откровенно правый поклонник Дональда Трампа и Пиночета. Победил второй – Хосе Антонио Каст.

Президентом Чили в минувшее воскресенье был избран Хосе Антонио Каст, во втором туре значительно опередивший свою главную соперницу (всего на пост главы государства претендовали 8 человек), кандидата от левых сил Жанетт Хара. Каст набрал более 58 процентов голосов, в то время как Хара, член Коммунистической партии Чили и бывшая министр труда, получила чуть менее 42 процентов. По итогам первого тура Жанетт Хара лидировала, однако опросы предсказывали конечную победу Каста – который теперь сменит в президентском кресле социалиста Габриэля Борича.

Два политика, сражавшихся сейчас за кресло главы Республики Чили, представляют два совершенно непримиримых лагеря, а их противостояние полностью отражает сильный социально-политический раскол в стране, дошедший в последние годы до точки кипения. С 2019 года Чили периодически сотрясают волны уличных демонстраций и бунтов, то затухающие на время, то разгорающиеся вновь.

Чили сегодня – по-прежнему самая дорогая страна Латинской Америки, в которой цены на базовые товары и услуги вполне сопоставимы с западноевропейскими. Однако доходы большей части населения остались примерно такими же, как и десятилетия назад. Зарплаты, пособия и пенсии у подавляющей части жителей чилийских городов низки, а системы здравоохранения, образования и социального обеспечения работают все хуже.

Рост экономического неравенства в Чили участники уличных манифестаций считают наследием времен Пиночета. К примеру, много десятилетий назад военная хунта приватизировала всю систему высшего образования, и до сих пор в стране почти нет бесплатных государственных или доступных для бедноты частных вузов.

75 процентов чилийцев, судя по последним опросам, полагают, что наследие Пиночета, как административно-политическое, так и идеологическое, все еще ощущается каждый день и влияет на их жизнь. Однако в Чили, в основном на консервативном севере и на раздираемом местными конфликтами юге страны (между чилийцами европейского происхождения и коренными индейцами и метисами), все еще немало и сторонников диктатуры, обожествляющих покойного Пиночета и считающих, что он в 1973 году спас Чили от "большевистского переворота".

59-летний Хосе Антонио Каст, отец девятерых детей – откровенно ультраправый популист, предвыборная кампания которого базировалась на доктринах одновременно старомодного консервативного католицизма ("Ничего не было бы возможно, если бы на нашей стороне не было Бога" – одно из его любимых высказываний) и экономического неолиберализма. Он немец по происхождению, сын бывшего нациста и офицера вермахта Михеля Мартина Каста, бежавшего в Латинскую Америку после Второй мировой войны.

У всей семьи Каст политика – давний бизнес. Его старший брат Мигель (Михель, в честь отца) Каст (родившийся в 1948 году и умерший в 1983 году от рака) занимал разные государственные должности во время диктатуры Аугусто Пиночета, в том числе посты министра труда и президента Центрального банка Чили. Избранный чилийский президент также является дядей бывшего члена Палаты депутатов Пабло Каста и нынешнего сенатора Фелипе Каста.

Хосе Антонио Каста очень часто называют "чилийским Трампом" (фанатичным поклонником которого он давно является) и еще сравнивают с бывшим бразильским президентом Жаиром Болсонару (в прошлом офицером-десантником времен правления военных, 25 ноября этого года осужденным на 27 лет лишения свободы по делу о попытке государственного переворота и призывы к массовым беспорядкам после того, как он проиграл очередные выборы).

Каст откровенно заявляет, что выступает за "твердую руку", жесткий закон и порядок, нерегулируемый капитализм, восхищается Пиночетом и его старой Конституцией, ненавидит социальный прогресс, женщин, иммигрантов, индейцев, ЛГБТ-сообщество, не верит в глобальные изменения климата и обещает силой депортировать из Чили всех мигрантов и построить заграждение (глубокий ров и высокую стену) вдоль длинной северной границы страны с Боливией и Перу.

Еще во время своей первой президентской кампании 2021 года (которую он проиграл Габриэлю Боричу) Хосе Антонио Каст, выдвигавшийся от собственной, основанной им в 2019 году ультраправой Республиканской партии, использовал знаковый лозунг "Сделаем Чили вновь великой". С тех пор все его лозунги и взгляды ничуть не поменялись.

Успех Каста на нынешних выборах, очевидно, отражает взгляды большинства населения консервативных провинций и разочаровавшихся в традиционных партиях и политиках представителей городского среднего класса, которому действительно надоели рост преступности, насилие и хаос на улицах и волны нелегальных иммигрантов, перебирающихся в Чили из менее благополучных и более бедных государств континента, вроде Венесуэлы, Перу или Боливии. По оценкам Национального статистического института Чили, в этой стране с официальным населением в 18 миллионов 660 тысяч человек находятся сегодня более 300 тысяч нелегальных мигрантов (в подавляющем большинстве из Венесуэлы).

Идеи Каста явно нашли отклик у чилийцев: согласно недавнему исследованию Ipsos Group (авторитетной международной маркетинговой компании, известной своими соцопросами), почти две трети опрошенных жителей страны сегодня считают преступность главной проблемой общества – что вдвое превышает среднемировой показатель.

В ноябре Хосе Антонио Каст предупредил всех мигрантов, что у них осталось чуть более 100 дней, чтобы "самостоятельно депортироваться" до его вступления в должность – иначе их всех вышлют под дулами автоматов сразу после принесения им президентской присяги в марте следующего года. По его словам, если они уедут самостоятельно, то смогут забрать с собой свои вещи, вместо того чтобы быть "схваченными и высланными в одних трусах". Эти предупреждения вызвали напряженность на северных границах страны, так как некоторые мигранты из Чили уже массово бегут в Перу. Из-за этого перуанский президент Хосе Хери был вынужден ввести в провинциях, граничащих с Чили, режим чрезвычайного положения.

Среди других латиноамериканских лидеров у Хосе Антонио Каста есть как сторонники, так и открытие противники. После обнародования результатов голосования и известий о победе Каста президент соседней Аргентины Хавьер Милей опубликовал в своем аккаунте в Х карту Латинской Америки, на которой видно, что Аргентина, Боливия, Парагвай, Перу Эквадор и теперь Чили управляются правыми политиками, и подписал ее словами "Свобода наступает!". В ответ левый президент Колумбии Густаво Петро переопубликовал у себя твит Милея – как предупреждение перед выборами в его стране в следующем году. Петро написал:

"С юга и с севера (имеются в виду США – прим. РС) дуют ветра смерти. Внимание, великие колумбийцы, они идут за нами, и мы должны сопротивляться, высоко подняв шпагу Боливара и шагая как победители. Мой твит о поражении прогрессистов в Чили был заблокирован, надеюсь, его восстановят".

"Чили нужен порядок, страна вновь будет свободна от преступности, страданий и страха", – заявил Хосе Антонио Каст в победной речи вечером воскресенье, выступая перед штабом своей предвыборной кампании в престижном районе Сантьяго, добавив, что будет "безжалостно преследовать преступников и сажать их в тюрьму. Его сторонники, многие из которых несли на плечах чилийские флаги, разразились ликованием, а проезжающие водители сигналили в знак поддержки – причем из окон некоторых автомобилей торчали плакаты с надписями вроде "Прощайте, нелегалы!" и "Игры кончились!".