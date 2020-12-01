Россия обновила максимум смертей от ковида – 569 за сутки

В России (включая аннексированный Крым) за последние сутки коронавирусная инфекция стала причиной смерти 569 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.



Это максимум смертей от COVID-19 за сутки с начала пандемии. Предыдущий максимум летальных исходов фиксировался 26 ноября – тогда умерли 524 человека. По официальным данным, всего с начала распространения COVID-19 в стране он стал причиной смерти более 40 тысяч человек.



Эти данные значительно отличаются в меньшую сторону от данных Росстата. Только с апреля по сентябрь агентство зафиксировало более 55 тысяч умерших. В ведомстве включают в свою статистику тех, у кого коронавирус выявили после смерти, а также умерших от осложнений на фоне COVID-19.

По сведениям из Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом Министерства здравоохранения (ИЦК), с апреля по ноябрь в России на койках для больных коронавирусной инфекцией умерли 74 866 пациентов. Это как минимум в два раза больше, чем всех жертв COVID-19 в России по официальным данным, сообщает "Медиазона" со ссылкой на источник, у которого есть доступ к информационной системе.



По данным на 1 декабря, коронавирусную инфекцию выявили ещё у 26 402 человек. Общее число инфицированных в России превышает два миллиона.

Выздоровели за сутки 24 763 пациента с COVID-19.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Москве – 6524, в Санкт-Петербурге – 3697 и Московской области – более одной тысячи.

Как заявил вчера глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус, количество новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией за неделю уменьшилось впервые с начала сентября. Причина, по его словам, в снижении темпов заболеваемости в Европе, благодаря "тяжелым, но необходимым мерам", принятыми в большинстве европейских стран. В Испании, Франции и Бельгии заболеваемость снизилась в 3–5 раз по сравнению с октябрём, в Великобритании и Италии – в полтора раза, в Германии прекратила рост.