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Висконсин и Аризона подтвердили победу Байдена на выборах президента

Избранный президент США Джо Байден

Американский штат Висконсин после частичного пересчёта голосов сертифицировал победу Джо Байдена на президентских выборах.

Об этом 30 ноября сообщил губернатор штата Тони Эверс. "Сегодня я выполнил свой долг по сертификации выборов 3 ноября, и в соответствии с требованиями закона штата и федерального закона я подписал Свидетельство об утверждении списка выборщиков для избранного президента Джо Байдена и избранного вице-президента Камалы Харрис", – говорится в заявлении Эверса.

В Висконсине кандидат от демократов Байден обошёл действующего президента республиканца Дональда Трампа на 20 тысяч голосов избирателей. Пересчёт, который обошелся избирательному штабу Трампу в 3 миллиона долларов, принёс Байдену дополнительно более 80 голосов жителей штата.

В штабе Джо Байдена победу в Висконсине назвали решительной и честной.

Дональд Трамп уже пообещал обратиться в суд, чтобы добиться отмены результата. На подачу жалобы отведён срок в пять дней.

Победу Джо Байдена и Камалы Харрис 30 ноября сертифицировала также Аризона. Там разрыв между кандидатами составил около 10 тысяч голосов. Байден стал лишь вторым политиком-демократом за 70 лет, который выиграл выборы в этом штате.

Трамп и его юристы, не приводя доказательств, утверждают, что на выборах были масштабные фальсификации. Однако попытки оспорить итоги выборов через суд оказались безуспешными в ряде других колеблющихся штатов, включая Джорджию, Мичиган, Неваду, Пенсильванию.

Для избрания президентом Соединённых Штатов кандидату необходимо набрать 270 голосов в коллегии выборщиков. Байден по итогам голосования 3 ноября обеспечил себе 306 таких голосов, у Трампа – 232.

На прошлой неделе Дональд Трамп заявил, что покинет Белый дом по истечении срока своих полномочий, если голосование коллегии выборщиков завершится в пользу Джо Байдена. Оно состоится 14 декабря, отмечает "Голос Америки".

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